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Касиерка на партия е измамила граждани с почти милион евро

Тя ги е карала да теглят заеми с обещание за еврофинансиране

03 Юли 2026
Pixabay

39-годишна жена, която е работила като касиерка на политическа партия, е обвинена за измама с кредити за над 807 000 евро, съобщиха от прокуратурата. 

Разследването на Столичната дирекция на вътрешните работи започва след репортаж на Нова телевизия и разкрива схема за измама, при която десетки български граждани са били убеждавани да теглят банкови кредити с обещание за бъдещо финансиране по европейски програми. Най-големият установен кредит, изтеглен от пострадал, е 125 хил. евро, а размерът на кредитите по схемата варира между 20 хил. и 240 хил. евро. Те са били отпуснати от различни банки.

По случая са установени 25 пострадали лица. Продължават да постъпват сигнали от граждани, поради което се очаква броят на пострадалите да нарасне

По данни на разследването жената няма предишни криминални регистрации. От полицията уточниха, че тя се е възползвала от служебното си положение - касиер в политическа партия, за да спечели доверие на хората и да се представя като лице, упълномощено да набира кандидати за европейско финансиране. От МВР подчертаха, че политическата партия няма отношение към измамната схема.

След излъчването на телевизионния репортаж обвиняемата е била освободена от работа.

Жената е задържана за срок до 72 часа, като прокуратурата ще поиска от Софийския районен съд да ѝ бъде наложена постоянна мярка „задържане под стража“.

За повдигнатото към момента обвинение законът предвижда наказание до осем години лишаване от свобода. Ако в хода на разследването бъдат установени допълнителни обстоятелства, обвинението може да бъде прецизирано към по-тежък състав, който предвижда до 10 години затвор и конфискация на половината от имуществото на обвиняемата.

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