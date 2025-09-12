Кабинетът държи на Деньо Денев за шеф на ДАНС

При фактически блокираната процедура за назначаване на редовен председател на ДАНС, правителството на Росен Желязков на практика не предприема нищо, за да промени тази ситуация. Така изглеждат нещата от коментара на самия премиер днес на парламентарния контрол по темата.

В момента контраразузнаването се оглавява от временно изпълняващия длъжността председател Деньо Денев. Той е заместник на бившия шеф на агенцията Пламен Тончев, който подаде оставка от поста си и беше избран от Народното събрание да оглави комисията по досиетата.

По закон председателят на ДАНС се назначава с указ от държавния глава по предложение на Министерския съвет. От кабинета пратиха на президента Румен Радев номинацията на Денев. Радев обаче категорично отказа да приеме предложението, като обвини управляващите, че извършват чистка в агенцията. Същото каза и Ивайло Мирчев – един от лидерите на ДБ, който обяви публично , че масово се пенсионират служители, за да се освободи място за приближени на водача на ДПС-НН Делян Пеевски.

Днес в парламента Атанас Атанасов от ДБ попита премиера Желязков какви конкретни действия ще предприеме в тази ситуация, за да предложи политически неутрален кандидат за ДАНС. В отговор Желязков изчете от трибуната текстовете от Закона за ДАНС, според които се изисква съвпадане на волята на правителството и президента, за да бъде назначен председател на агенцията. "Президентът изрази своята позиция в общественото пространство, но все още ние очакваме да се произнесе в рамките на съгласувателната процедура и като израз на волята ни за институционално взаимодействие и сътрудничество, а не противопоставяне и предизвикване на конфликт", добави неясно той. По думите му, Министерският съвет не е приел на заседание решение за предложение на президента и не носи отговорност за изпълнението на компетенциите на друг орган на власт.

Както изглежда, кабинетът очаква формален отговор от Радев по номинацията на Денев и засега не обсъжда друг вариант. "Вашето твърдение, че ситуацията устройва управляващите не я споделям", обърна се Желязков към Атанасов.

Той коментира и предложение на депутата от ДБ правителството да внесе в Народното събрание няколко кандидатури за поста, като номинираните бъдат изслушани от ресорната парламентарна комисия. Премиерът посочи, че идеята на Атанасов не съответства на действащия закон и, ако иска да се случи, трябва законът да се промени, което според Желязков зависи от парламента (въпреки че МС също има законодателна инициатива - бел.а.).

"Поставени сме в ситуация, при която, ако не се намери общо решение с президента, ще има фактическо узурпиране на репресивната власт от правителството", напомни Атанасов за нуждата от компромис с Радев. Желязков не отговори нищо.

Така ситуацията остава висяща.