Изненадите в кабинета на Радев - някои трагични, други - комични

Правителството на Румен Радев се състои главно от познати кадри от неговите служебни кабинети, приютили се като негови съветници след напускането на изпълнителната власт. Повечето от тях не са блеснали с нищо особено, докато са управлявали министерства. Има и "хора за всичко", които запълват министерски "дупки" всякакви, независимо от образованието и опита си. Някои от назначенията са комични и даже звучат като подигравка към областта, която ще управляват.

Министър-председател – Румен Радев

Първият президент, който подава оставка, за да стане премиер. От 2017 до 2026 г. Румен Радев бе държавен глава.

Завършил е военновъздушното училище в Долна Митрополия. През 1992 г. завършва ескадрилен офицерски курс, а през 2003 г. - Военновъздушния колеж „Максуел“ в САЩ със степен магистър по „Стратегически проучвания“. Има над 1400 летателни часа в кариерата си като пилот-изтребител. Демо-пилот на МиГ-29. Достига до чин генерал-майор, а в периода 2014 – 2016 г. е командир на Военновъздушните сили на България.

Вицепремиер и министър на финансите - Гълъб Донев

Той вече има голям опит като министър, само че в друга област - труд и социална политика. През август 2022 - юни 2023 г. е два пъти служебен премиер. Преди това е социален министър в кабинета на Огнян Герджиков (януари – май 2017 г.), и вицепремиер в двете правителства на Стефан Янев (май - декември 2021 г.). В последните години е секретар по демография и социални политики на президента Румен Радев.

Възпитаник на столичната руска гимназия. Завършил е висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия. Магистър е по финанси от УНСС и по право от Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Има дълъг стаж в Министерството на труда и социалната политика (МТСП). През 2001 – 2007 г. е шеф на дирекция „Условия на труд и управление при кризи“. През 2007 – 2009 г. ръководи „Главна инспекция по труда“ и член на Надзорния съвет на НОИ. През 2009 г. става зам.-председател на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”. През 2014 – 2016 г. е социален зам-.министър.

Помним го с паникьорските му изяви през 2022 г., когато като служебен премиер заедно с енергийния министър Росен Христов обясняваше как България ще потъне в мрак и мраз без руския газ (след като "Газпром" наруши едностранно договора и спря доставките).

Вицепремиер и министър на икономиката и инвестициите - Александър Пулев

Бил е служебен министър на иновациите и растежа в две служебни правителства с премиер Гълъб Донев (от август 2022 до юни 2023 г.).

Преди това е зам.-министър на транспорта в кабинета на Стефан Янев. Стана водач на листата на „Прогресивна България“ за район Стара Загора. Смята, че комплексът „Марица-изток“ трябва да се запази като базови мощности в енергийния преход.

Бил е директор „Инвестиционно банкиране“ в Уникредит и главен банкер в Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Заемал е ръководни позиции в Ernst & Young и City Group и др.

Вицепремиер без портфейл – Иво Христов

Роден в Истанбул, завършва средното си образование в Атене Роаял в Брюксел. Офицер от резерва. Завършва Юридическия факултет на СУ "Св.Климент Охридски".

Работи като журналист в RFI-България, NTV, БНТ. Участва в създаването на ББТ, сп.L'EUROPEO и сп.A-specto. Публикува в сп."Тема" и в-к "Сега". През 2009 г. е инициатор на създаването на политическото сдружение Солидарна България.

В периода 2017-2019 г. е началник на кабинета на президента Радев. В периода 2019-2024 г. е евродепутат, избран от листата на БСП. През 2021 г. участва в кампанията за преизбирането на Румен Радев за президент.

Вицепремиер без портфейл - Атанас Пеканов

Познат като вицепремиер по европейските фондове в служебните кабинети на Стефан Янев (2021) и на Гълъб Донев (2022-2023). С това ще се занимава най-вероятно е в кабинета на Румен Радев. От 2017 г. работи в Австрийския институт за икономически изследвания.

Преподава икономическа политика като лектор във Виенския университет по бизнес и икономика.

Експерт е по парична политика към Европейския парламент. Гост-изследовател по програма „Фулбрайт“ в икономическия факултет на университета Харвард. Завършил е икономика във Виена и магистратура по икономическа политика в University College Лондон.

Министерство на енергетиката - Ива Петрова

Има над 10-годишен опит в енергетиката. Работила е в министерството - от обикновен експерт през шеф на дирекция „Енергийни пазари и преструктуриране“ до зам.-министър в служебния кабинет на Гълъб Донев.

Отговаряла е за управление на енергийни проекти. Работила e също като независим оценител на проектни предложения. Завършила е „Стопанско управление“ в Софийския университет и University of Birmingham, Великобритания.

Има редица специализации в Япония, Белгия, Великобритания.

Министър на вътрешните работи – Иван Демерджиев

Възпитаник на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Дългогодишен адвокат и председател на Адвокатския съвет в Пловдив. Политическата му звезда изгря в служебните правителства на президента Румен Радев, където е бил вътрешен и правосъден министър.

След неговия ултиматум, даден след изборната победа на ПБ, Борислав Сарафов се оттегли от поста и.ф. главен прокурор, който заемаше незаконно в продължение на 9 месеца.

В правителството на Кирил Петков Демерджиев първоначално беше обявен като заместник на вътрешния министър Бойко Рашков, но седмица по-късно сам обяви, че не е давал съгласието си за това и не приема.

През май 2025 г. Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение заради подписаното на 2 юни 2023 г. допълнително споразумение за увеличаване на цената по договора за изграждане на системата за изготвяне на български лични документи. Обвинението подозрително съвпадна с коментарите на Демерджиев по скандала с контрабандния канал в Пловдив, евентуалния чадър от шефове в МВР и замесването на името на лидера на ДПС Делян Пеевски, санкциониран от САЩ и Великобритания за корупция. Самият Демерджиев е давал да се разбере, че вижда пръста на Пеевски в това. В края на м.г. съдът върна на прокуратурата делото и няма данни какво се случва с преписката след това.

Министър на отбраната – Димитър Стоянов

Решението на Радев за военен министър не е изненада. Димитър Стоянов е отдавна в екипа му като главен секретар и секретар по сигурност и отбрана. Бил е и министър в периода 2022 – 2023 г.

Той е полковник от резерва с над 25-годишна кариера във Военновъздушните сили, началник на щаба на ВВС.

"Прогресивна България" го представя като ключов експерт в стратегическото планиране, инициатор на проектите за спешна медицинска помощ по въздуха (HEMS) и концепцията за гасене на пожари от въздуха.

Завършил е ВВВУ „Георги Бенковски“, Военната академия в София и Военновъздушния колеж „Максуел“ в САЩ.

Министър на външните работи – Велислава Петрова – Чамова

Единственият ѝ опит в дипломацията е като заместник-министър на външните работи в кабинета на Кирил Петков. Тя е доктор по вирусология от Кеймбридж и специалист по глобално здравеопазване. Специалист е в сферата на устойчивото развитие и глобалното здраве с опит в международни организации и държави от Глобалния Юг.

През последните две години работи в Женева, като от август 2020 г. до юни 2021 г. е експерт по оценка на риска от бедствия към Групата на Световната банка.

ИТН я лансираше през 2021 г. за министър на здравеопазването и дори за министър на образованието, науката и иновациите, но накрая тя стана зам. министър на външните работи. А през 2024 г. партията на Слави Трифонов неуспешно я предложи и за кандидат за български еврокомисар.

Министър на правосъдието – Николай Найденов

Изборът на 51-годишния Николай Найденов на ключовия пост е изненада за наблюдателите. През 2023 - 2024 г. той е заместник-министър на труда и социалната политика.

Бил е главен секретар на Комисията за противодействие на корупцията (КПКОНПИ), главен секретар на Висшия съдебен съвет (ВСС) и началник на отдел в администрацията на Министерския съвет.

Завършил е право и международни отношения в СУ. Според официалната му биография към момента е действащ адвокат с фокус върху правното обслужване на бенефициенти по европейски проекти.

Не е известно да е заемал някакви позиции по съдебната реформа и смяната на главния прокурор.

Министър на труда и социалната политика – Наталия Ефремова

Няколко пъти е била зам.-министър в министерството, включително при кабинетите на Росен Желязков и Андрей Гюров. В биографията ѝ до момента липсва ярка политическа обвързаност.

Завършила е право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, притежава и магистърска степен по икономика от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. През периода 2003 г. – 2008 г. е била директор на дирекция „Управление на програми и проекти“ в Министерството на здравеопазването. След това се прехвърля в социалното министерство – в отдела по „Европейски фондове, международни проекти и програми“, през 2016 г. го оглавява. Ресорите й като зам.-министър сега бяха свързани с европейските фондове, международните програми и проекти, политиките за защита при безработица и насърчаване на заетостта, трудовата миграция и т.н.





Министър на образованието и науката – Проф. Георги Вълчев

Ректор на Софийския университет от ноември 2023 г. На поста той дойде с настояване за промяна на модела на финансиране на университетите. Преди това бе зам.-ректор по учебната дейност, бил е и зам.-декан на Философския факултет. Магистър е по история в СУ, с втора специалност философия. През 1998 г. получава степен "доктор" в СУ - в Центъра по културознание.

Изборът му никак не се нрави на част от университетите, някои от които вече обявиха протестна готовност. Като представител на голям университет, получаващ сериозно финансиране и по линия на изследователския му статут, фигурата на проф. Вълчев се схваща не като обединяваща, а като разделяща системата на висшето образование. Известни са позициите му в подкрепа на правилата за автоматично индексиране на университетските заплати (според последните промени те следва да са 180% от средната заплата за страната) - нещо, срещу което Съветът на ректорите се противопоставя при липса на осигурени допълнителни средства. По негово време са прилагани и схемите, чрез които СУ се е възползвал по спорен начин от плащаните от държавата компенсации за приоритетните направления, които "Сега" разкри. За негатив се сочи и фактът, че няма експертиза в средно образование, където натрупаните проблеми чакат от години.

Министър на здравеопазването – Катя Ивкова

Бе зам.-министър на министерството в служебните кабинети на Гълъб Донев. Магистър с пълно отличие по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ от Медицински университет – София, завършила е и „Международни отношения“ в УНСС. Има редица специализации у нас и в чужбина.

Голяма част от кариерата ѝ преминава в Министерството на здравеопазването - работила е в сферите на управление на донорски програми и оперативни проекти. Има опит в управлението на европейски проекти по програма „Развитие на човешките ресурси“, експерт по глобалното здраве. Последно бе директор на „Европейска координация и международно сътрудничество“ в министерството.

От 2024 г. е заместник-представител на България в ръководството на Световната здравна организация за мандата до 2027 г. Ръководи българската делегация по време на 76-ата Световна здравна асамблея в Женева и представя страната ни в Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Министър на иновациите и дигиталната трансформация – Иван Василев

Той бе зам.-кмет на София по финанси и здравеопазване от декември 2023 г. до юли 2025 г., когато неочаквано подаде оставка. Оттеглянето му съвпадна с негови разногласия с общинските съветници от ПП-ДБ и със смяната на обслужващата банка на столичната община. Тогава като част от екипа на кмета Васил Терзиев той поиска прозрачен конкурс за нова обслужваща банка на мястото на Общинска, но срещна отпор дори в групата на ПП-ДБ. Междувременно се разбра, че самата Общинска банка е пуснала предизвестие за прекратяване на договора с общината и се налага спешна реакция.

Василев е завършил финанси в Университета за национално и световно стопанство. През 2012 - 2015 г. е старши експерт в администрацията на президента Росен Плевнелиев по здравеопазване, образование и наука. Бил е директор „Политики и стратегии“ в Българската стартъп асоциация (BESCO).

Министър на регионалното развитие и благоустройството – Иван Шишков

За трети път заема този пост - преди това бе министър в двете служебни правителства на Гълъб Донев (от 2 август 2022 г. до 6 юни 2023 г.). Преди това бе и заместник министър в МРРБ.

Бивш главен архитект на община Банкя, а след това и на столичния район „Триадица“. Напусна след трагичния инцидент със стърчащ от шахта елкабел, който уби пресичащо булевард момче.

Като министър направи разкрития за аферата "тънък асфалт" - за трагичното състояние на ключови пътни отсечки. Голямата му е амбиция е да направи тунелите "Петрохан" и "Шипка" и да построи магистралата между Варна и Бургас.

Министър на транспорта и съобщенията – Георги Пеев

26 години гради кариера в държавното предприятие РВД ("Ръководство на въздушното движение".

Завършил е Техническия университет – София, със специалност "Експлоатация на електронно-приборната авиационна техника".

През 2000 г. започва работа в РВД като като асистент ръководител полети. През 2013 г. става началник на отдел "Обслужване на въздушното движение", след това оглавява дирекция "Управление на въздушното движение", а от 2014 г. е генерален директор на авиодиспечерското предприятие.

Министър на земеделието и храните – Пламен Абровски

Беше депутат от “Има такъв народ” и председател на Комисията по земеделието, храните и горите в Народното събранието в периода 2021-2022 г.

Преди това е бил в ръководството на Националния съюз на земеделските кооперации в България. Има и 5-годишен опит в Представителството на България в Брюксел.

Министър на околната среда и водите – Росица Карамфилова – Благова

И тя е кадър от служебните кабинети на Гълъб Донев - оглавяваше същото министерство. В служебните правителства на Стефан Янев бе зам.-министър. След работата си в министерството заемаше поста на съветник по екология на президента Радев.

Дълги години работи в Изпълнителната агенция по околна среда, преминава през всички нива – от младши експерт до изпълнителен директор. По образование е инженер-еколог, притежава магистърска степен и докторска степен в областта на екологията и опазването на околната среда от Химикотехнологичния и металургичен университет в София.

Водеше листата на "Прогресивна България" в Благоевград. Считана е за един от близките до Румен Радев хора.

Министър на културата – Евтим Милошев

Беше министър на туризма в служебното правителство на Димитър Главчев през 2024 г., а сега му е джиросана културата.

Роден е през 1968 г. в София, завършил Строителен техникум и УАСГ със специалност "Геодезия". Милошев е един от създателите на студентската програма "Ку-Ку", а впоследствие работи с екипа на Слави Трифонов в "Хъшове", "Каналето" и "Шоуто на Слави".

Мажоритарен собственик в продуцентските компании "Дрийм тийм прадакшънс" и "Дрийм тийм филмс", председател на Асоциацията на филмовите и телевизионните продуценти в България. Продуцирал е редица предавания в БНТ, bTV и NOVA, главно комедийни и риалити формати.

Министър на младежта и спорта - Енчо Керязов

Майстор на спорта и национал по спортна акробатика. Впоследствие става цирков акробат и гастролира из почти цяла Европа. След 2000 г. започва самостоятелна кариера като еквилибрист. Печели награда „Сребърен клоун“ от световния цирков фестивал в Монте Карло през 2007 г. и става най-скъпоплатеният български цирков артист.

През 2010 г. основава фондация „Енчо Керязов“ за подпомагане на млади български таланти в сферата на изкуствата, спорта и образованието, като ежегодно присъжда и връчва награди. Бил е жури на ТВ предаването "България търси талант", а през 2021 г. официално прекрати цирковата си кариера.

На местните избори през 2019 г. подкрепи кандидатурата за кмет на Ямбол на Валентин Реванcки от партия "Пряка демокрация", след което му стана зам.-кмет и в първия, и във втория мандат.

Министър на туризма – Илин Димитров

Оглавяваше същото министерство в служебните кабинети на Гълъб Донев, а после стана секретар в президентството по туризъм, култура, духовност и образование. В политиката влезе по-рано - чрез варненската листа на „Продължаваме промяната“. Бе депутат, а дистанцирането от партията стана именно след влизането му в служебните кабинети. На последните избори водеше варненската листа на „Прогресивна България“.

Активната му дейност винаги е била свързана най-вече с морската столица. Негови фирми са известни като едни от най-мощните играчи на пазара на посредническа дейност по осигуряване на временна работа – т.нар. внос на чужди работници. Доцент, преподавател в Колежа по туризъм на Икономически университет – Варна и други учебни заведения.