Гроздан Караджов: Не е имало срив на GPS сигнала на самолета на Фон дер Лайен

Системата на самолета на Урсула фон дер Лайен е била в изправност, а машината е била водена постоянно от РВД. Към ДАНС не е постъпвал сигнал за заглушаване на сигнала на летището в Пловдив. Това стана ясно от думите на транспортния министър Гроздан Караджов и след това повторени от премиера Росен Желязков по време на поисканото от ПП-ДБ изслушване в пленарната зала.

По емпирични данни, по данни на радиозасичането, на записите на нашите агенции - граждански и военни, няма нито един факт, подкрепящ твърдението за заглушаване на сигнала на GPS-а, който да е засегнал самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен. Това обяви по Би Ти Ви вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов.

За проблем с GPS навигациятa при кацането на летище Пловдив в неделя писа пръв "Файненшъл таймс". Инцидентът по-късно бе потвърден от правителството и от самата ЕК. Говорителката на ЕК Ариана Подеста, цитирана от БНР, каза, че според получена информация от българското правителство, предполагаема руска атака срещу Фон дер Лайен по време на полета ѝ в неделя е деактивирала GPS навигационните услуги на летище Пловдив.

Сега обаче министър Караджов категорично опровергава всички тези информации и твърди, че не е имало проблем и срив.

„Единственото, което българската гражданска въздухоплавателна администрация е предала към Европейската агенция по безопасността на авиацията (ЕАSА) е, че има този доклад от разговора между кулата и пилота. Това е доклад от страна на пилота, че той има issues, някакъв проблем с GPS-а. Minor issues е последната фраза, някакви минимални проблеми. Тепърва трябва ЕАSА да извади компютрите на борда на самолета и да види какво са регистрирали тези компютри“, обясни министърът на транспорта и добави, че след кацането пилотът благодари на Air traffic контрольорите за доброто водене“, каза министърът на транспорта.

Той отрече България да е съобщавала на западните партньори, че е имало руска намеса: „Такава комуникация от страна на българската държава не е имало. Аз съм български министър, казвам фактите”, заяви още Караджов.

На въпрос защо тогава от ЕК твърдят, че са информирани за инцидент от българските власти, че заради случая имаше коментари, включително от шефа на НАТО, вицепремиерът обяви, че е в студиото, за да каже истината и твърди, че според всички емпирични данни и на гражданската, и на военната авиация проблем не е имало.

По думите на Караджов днешното изслушване на премиера Росен Желязков по този случай е по абсолютно измислен повод.

По искане на ПГ на "Продължаваме промяната - Демократична България" министър-председателят трябва да бъде изслушан от Народното събрание. Темата е зададена "заради инцидент с електронните навигационни средства при кацането в Пловдив на самолета с председателя на ЕК на 31 август".

Само преди два дни Росен Желязков заяви, че разследване по случая не е необходимо, защото "заглушаването на GPS сигнала не може да се класифицира като хибридна атака".

"Интерференциите са от Хелзинки, през Черно море, Ереван, Тбилиси, Кипър, Сирия, та до Триполи. Такива неща се случват ежедневно. Когато има смущения в GPS сигнала се подхожда с инструментално навигиране - така нареченият конвенционален метод. Няма защо да се разследва, защото тези смущения не се водят нито хибридни, нито киберзаплахи", заяви Желязков.

Изслушване

По време на изслушването премиерът Росен Желязков до голяма степен повтори думите на Гроздан Караджов.

Желязков каза, че още в началото на войната в Украйна се води "радиоелектронна борба с умишлени смущения в радиочестотния спектър'', така че ''интерференцията" не е била насочена към един или друг самолет.

Не са констатирани изменения на честотите в района на летище Пловдив, нито са получени и доклади за проблеми с радиочестотите от други прелитащи самолети край Пловдив в това време, каза премиерът.

Желязков повтори думите на Гроздан Караджов, че от разговора между командира на полета и екипажа няма данни за притеснения относно полета. Дискусията между командира и кулата е била по отношение на начина на кацане. Транспондерът на самолета е излъчвал отличен сигнал, няма данни за заглушаване.

Системите на самолета са били в изправност и машината е била водена постоянно от РВД. Към ДАНС не е постъпвал сигнал за заглушаване на сигнала на летището в Пловдив, допълни премиерът.