ГДБОП арестува двама, измамили десетки българи с почивка в Гърция

Те взимали между 100 и 300 евро капаро, за да резервират имот, който изобщо не бил техен

Днес, 16:05
Двамата, обвинени в измама, са хванати месеци след като за първи път стана известно за измамата
ГДБОП арестува двама души заради измамени десетки българи за почивка в Гърция. Това става ясно от официално съобщение на вътрешното министерство.

"Служители на Дирекция „Киберпрестъпност“ - ГДБОП арестуваха двама души - 40-годишен мъж и 42-годишна жена, за измама, свързана с отдаване под наем на ваканционен имот в Гърция. Специализираната полицейска операция е проведена на територията на градовете Пазарджик и Септември и с. Сбор., под надзора на Софийска районна прокуратура", разказва от МВР.

Досъдебното производство за измамата е образувано след подаден сигнал от един от пострадалите, вследствие на който са установени още десетки потърпевши от незаконната дейност.

"Според събраните до момента доказателства, от май тази година двамата, с цел да набавят за себе си имотна облага, са въвели в заблуждение граждани - потребители на интернет, че могат да резервират апартамент под наем в Гърция за почивка през лятото", пишат още от вътрешното ведомство.

За целта жертвите трябвало да преведат като авансово плащане по сметка на чужда банка парична сума от 100 до 300 евро с уговорката, че средствата впоследствие ще им бъдат приспаднати от крайната цена за наем на имота. Крайният резултат при всички е, че след превода на парите „наемодателите“ прекратявали комуникацията.

Двамата задържани са привлечени към наказателна отговорност. Мъжът - за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 3 до 10 години, жената - за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 1 до 6 години.

Предвид възможността да извършат други престъпления, те са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.

