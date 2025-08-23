Екшън с нелегални мигранти стресна Лозенец

Екшън с бус, пълен с 24 нелегални мигранти, се е разиграл в Лозенец тази вечер. При операция на служители от Главна дирекция "Гранична полиция" тази вечер е задържан бус с 24 нелегални мигранти, представяли се за граждани на Афганистан, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР в Бургас.

Шофьорът на буса с русенска регистрация опитал да избегне полицейска проверка, не се подчинил на звуковите и светлинни сигнали и навлязъл в селото. С цел да бъдат запазени животът и здравето на туристите, незабавно са предприети действия за спирането му. Шофьорът побягнал, а превозното средство продължило по инерция и ударило два паркирани леки автомобила. Нанесени са им леки материални щети. Полицията все още издирва избягалия водач.

Екипи на Спешна помощ осъществяват на място медицински прегледи на нелегалните мигранти. Районът е отцепен от служители на районното полицейско управление в Царево.

Малко по-рано на КПП - Караагач служители на Гранична полиция са спрели автомобил, за който има данни, че е изпълнявал ролята на пилотен на буса. Шофьорът е задържан.

