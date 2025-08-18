Медия без
Безкрайният мандат на ВСС увеличава богатството на членовете му

Конституционен съдия има акции от 45 компании, сред които Amazon, Microsoft, Meta, Tesla, Pfizer, Ford

Днес, 06:38
Когато най-сетне някога мандатът на този състав на ВСС приключи, част от кадровиците му ще бъдат пенсионери.
Членовете на Висшия съдебен съвет, чийто 5-годишен мандат изтече преди близо 3 години, но продължават да заемат постовете си, са декларирали годишна данъчна основа от трудови доходи за по около 250 000 лв. Това означава, че месечният им доход е около над 20 000 лв. Така бездействието на парламента да ги подмени се оказва финансово изгодно за съвета, чието мнозинство не може да се похвали с положителен публичен образ и особено отстояване на съдебната независимост. При това доходността на поста член на ВСС чувствително се е подобрила през осемте години, в които тези кадровици са на власт, тъй като в началото на мандата им годишната им данъчна основа е била около 100 000 лв. Това показва прочитът на имуществените декларации на хората на висши държавни длъжности, които Комисията за противодейстие на корупцията преди дни качи в публичния регистър

През 2024 г. кадровиците не са купували имоти. Изключение правят Стефан Петров и съпругата му, които са се сдобили с два гаража, както и Драгомир Кояджиков и съпругата му Спаска Кинчева, която е зам.-министър на правосъдието, които са купили поземлен имот в софийското с. Железница с площ от 870 кв. м за 127 129 лв. Пребиваването на част от тези юристи в т.нар. правителство на съдебната власт ги е превърнало в милионери в спестявания, се вижда обаче от декларациите им, с които "Сега" се запозна.

Председателстващият ВСС Боян Магдалинчев например е запълнил 11 реда в раздел "банкови сметки" на декларацията си, като 10 от тях са негови, а една е на съпругата му. Става дума за общо 461 734 лв. в сметките му в лева, 8843 в евро и 9331 долара. Посочено е, че парите са от заплати, възнаграждения за участие в проекти, застрахователна полица с изтекъл срок. На този фон в сметката на съпругата му има скромните 22 178 лв. Магдалинчев има вложения във фондове в размер на общо 604 551 лв. Годишната му данъчна основа е 295 426 лв., което прави над 24 000 лв. месечно. Освен това е получил и 40 800 лв. пенсия (магистратите се пенсионират на 65 г.), както и 4518 лв. за облекло от ВСС.

През 2019 г. Магдалинчев е декларирал 110 170 лв. данъчна основа, което прави 9180 лв. месечно. 

Доходът на Магдалинчев от ВСС е най-голям в сравнение с останалите му колеги изборни членове, заради позицията му на представляващ съвета. Другите декларират около 250 000 лв. данъчна основа, стотици хиляди в банкови сметки, вложения във фондове. Повечето от тях изплащат заеми - потребителски и ипотечни.

Единственият кадровик, който не е декларирал банкови сметки, е Боян Новански. Той обаче е посочил, че има налични 120 613 евро, както и 24 516 лв. Три банкови сметки има съпругата му, но в тях има съответно 876, 22 и 45 лв. Тя има и кредит от 55 222 лв., както и задължения към 5 кредитни карти.

Някои членове на ВСС през м.г. са се сдобили с нови коли. Такъв е случаят на Вероника Имова, която си е купила "Хонда" CRV за 70 000 лв., но съпругът ѝ е продал "Мазда" за 34 000 лв. Семейството има 5 сметки - 3 на Имова и 2 на мъжа ѝ. В нейните има общо 375 317 лв. и 14 342 евро. Мъжът ѝ има 85 000 лв. и 12 500 евро. При нея годишната данъчна основа е 277 957 лв.

На нова кола, "Волво", се радва и Георги Кузманов. Цената му по договора за лизинг е 182 523 лв. Кузманов е декларирал три кредита за общо над 600 000 лв., лизинг за близо 160 000 лв. и кредитна карта за 10 000 лв. Годишната му данъчна основа е 250 174 лв., отделно е вписал и 36 575 лв. доход от наем.

Светлана Бошнакова и съпругът ѝ са си купили "Шкода" за 45 286 лв. Те имат 5 сметки с общо 184 000 евро, 8953 долара и 339 936 лв. Тя има два заема за около 64 000 лв. Има и вложения в застраховка "Живот" и инвестиционен фонд.

Даниела Марчева няма нито налични пари, нито банкови сметки. За това пък има потребителски кредит от 76 000 лв. Съпругът ѝ има ипотека от 290 782 лв., потребителски кредит към банка за 10 165 лв., както и дължи 100 000 лв. на физическо лице. 250 188 лв. е годишната ѝ данъчна основа.

Годишната данъчна основа на Огнян Дамянов е 250 174 лв. За сравнение - за съпругата си, която е върховен съдия, той е отбелязал 149 137 лв. годишна данъчна основа. Дамянов е посочил още две ипотеки за общо 100 000 лв. Той и съпругата му имат по две сметки, неговите са по-солидни - за общо 335 055 лв., а нейните - 223 551 лв.

Олга Керелска и съпругът ѝ имат общо 8 сметки, като две от тях са в евро. В сметките има 653 340 лв. и 171 869 евро. Нейната годишна данъчна основа от трудови доходи е 263 117 лв.

 

В КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

Орлин Колев, който стана конституционен съдия през пролетта с подкрепата на управляващата коалиция, е декларирал, че няма банкови сметки, но пък има налични 200 000 лв. Невин Фети, която също наскоро облече тогата на конституционен съдия, назначена от президента Румен Радев, пък е декларирала, че мъжът ѝ има 0.877 биткойни, купени за 154 337 долара.

Проф. Сашо Пенов, който е вторият съдия в КС, назначен от Радев миналия ноември, е вписал в декларацията си акции от 45 дружества, за които е платил 926 277 лв. Пенов е дългогодишен адвокат, университетски преподавател и президентски съветник. Сред компаниите, в които професорът е вложил пари, са Bayer, BASF, IBM, Amazon, Microsoft, Meta, Tesla, Pfizer, Ford, Bank of America. Най-голяма сума - над 127 000 лв., е изхарчил за акции от Mercedes-Benz. Има акции и от български компании като "Химимпорт", ПИБ, ЦКБ, "Монбат".

