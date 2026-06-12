Еколози се обявиха срещу новия план за Борисовата градина

"Зелено движение" направи на пух и прах проекта за подробен устройствен план на Борисовата градина. Въпреки че Столичната община го рекламира като край на всякакви строежи и частни имоти в парка, природозащитниците посочват намеренията за нови строежи и настояват те да бъдат преразгледани. Заключителната дискусия за плана е другата седмица, на 17 юни.

Проектът предвижда премахване на съществуващите сгради от терена на "Капитолия" и изграждане на подземен паркинг с последващо озеленяване над него. Това решение е проблематично по няколко причини, посочват от "Зелено движение". Подземното строителство предполага изкопи, строителен трафик и въздействие върху подземните води. Освен това, изграждането на нов паркинг в самия парк стимулира автомобилен достъп към зона, която би следвало да бъде освободена от автомобили, пишат още от организацията. Оттам искат автокъщата да се премахне, а теренът да се възстанови като зелена паркова площ с алеи и растителност.

Планът на общината включва още възстановяването на стадион "Юнак" като спортно съоръжение с трибуни и обслужваща сграда. Зелените настояват това да отпадне, а зоната да бъде планирана като общодостъпно зелено пространство без огради, ограничен достъп и нови строителни обеми. И сега в Борисовата градина има доста терени, отдадени на частни спортни съоръжения, които могат да се ползват единствено срещу заплащане.

Друго оспорвано намерение в плана е ново строителство в района на гара "Пионер", като пак става дума за спортни обекти и обслужваща сграда. Това трябва да отпадне до изследване и защита на културно-историческата стойност на зоната и докато не бъде доказана необходимостта от подобна намеса.

Столичната община да започне процедура за изменение на Общия устройствен план в частта за Борисовата градина, така че цялата територия на парка да бъде с предназначение "за парк" и да отпаднат устройствени зони, които допускат спортно, атракционно, техническо, транспортно или друго несвойствено за паркова територия развитие, искат още от "Зелено движение". Оттам настояват и да бъде изготвена и публично представена ясна програма за възстановяване на публичния характер на територията, включително карта на собствеността, списък на имотите за отчуждаване, срокове, прогнозен бюджет и приоритети.