Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Еколози се обявиха срещу новия план за Борисовата градина

Заключителната дискусия за плана на парка е на 17 юни

Днес, 17:36
Езерото Ариана в Борисовата градина.
Сега
Езерото Ариана в Борисовата градина.

"Зелено движение" направи на пух и прах проекта за подробен устройствен план на Борисовата градина. Въпреки че Столичната община го рекламира като край на всякакви строежи и частни имоти в парка, природозащитниците посочват намеренията за нови строежи и настояват те да бъдат преразгледани. Заключителната дискусия за плана е другата седмица, на 17 юни.

Проектът предвижда премахване на съществуващите сгради от терена на "Капитолия" и изграждане на подземен паркинг с последващо озеленяване над него. Това решение е проблематично по няколко причини, посочват от "Зелено движение". Подземното строителство предполага изкопи, строителен трафик и въздействие върху подземните води. Освен това, изграждането на нов паркинг в самия парк стимулира автомобилен достъп към зона, която би следвало да бъде освободена от автомобили, пишат още от организацията. Оттам искат автокъщата да се премахне, а теренът да се възстанови като зелена паркова площ с алеи и растителност.

Планът на общината включва още възстановяването на стадион "Юнак" като спортно съоръжение с трибуни и обслужваща сграда. Зелените настояват това да отпадне, а зоната да бъде планирана като общодостъпно зелено пространство без огради, ограничен достъп и нови строителни обеми. И сега в Борисовата градина има доста терени, отдадени на частни спортни съоръжения, които могат да се ползват единствено срещу заплащане.

Друго оспорвано намерение в плана е ново строителство в района на гара "Пионер", като пак става дума за спортни обекти и обслужваща сграда. Това трябва да отпадне до изследване и защита на културно-историческата стойност на зоната и докато не бъде доказана необходимостта от подобна намеса.

Столичната община да започне процедура за изменение на Общия устройствен план в частта за Борисовата градина, така че цялата територия на парка да бъде с предназначение "за парк" и да отпаднат устройствени зони, които допускат спортно, атракционно, техническо, транспортно или друго несвойствено за паркова територия развитие, искат още от "Зелено движение". Оттам настояват и да бъде изготвена и публично представена ясна програма за възстановяване на публичния характер на територията, включително карта на собствеността, списък на имотите за отчуждаване, срокове, прогнозен бюджет и приоритети.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Борисова градина

Още новини по темата

София маха принудително автокъща "Капитолия"
20 Май 2026

Младежи биха и ограбиха жена в Борисовата градина
18 Апр. 2025

Комедията властва в "Маймунарника" през август и септември
22 Юли 2024

София облекчава влизането с коли в паркове
25 Май 2024

Астрономи показаха разрухата на обсерваторията в Борисовата градина

10 Ноем. 2023

Общината крие има ли глобени за шофиране в Борисовата градина
20 Юли 2023

Още една чешма в Борисовата градина бе безобразно ремонтирана
02 Юли 2023

Собственикът на плажа "Мария Луиза" е поискал да продаде дела си на общината
13 Юни 2023

Проектът за нов стадион в Борисовата градина гази закона
09 Юни 2023

Столична община започва сеч на дървета в Борисовата градина
08 Юни 2023

В Борисовата градина се появи чешма като от час по трудово
27 Апр. 2023

ГЕРБ рони крокодилски сълзи за Борисовата градина
13 Февр. 2023

В къпалнята "Мария Луиза" пак се сече напук на общината
03 Февр. 2023

Собственикът на къпалнята "Мария Луиза" е унищожил 20 здрави дървета
01 Февр. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изборът на ЦИК е стъпка към увековечаване на статуквото
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса