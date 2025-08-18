Двама са арестувани за пожара до Стара Загора

БГНЕС Представители на осем институции бяха мобилизирани за борба с огъня край Стара Загора в неделя. Беше обявено частично бедствено положение, защото пожарът е във вилна зона, където са разпръснати над 300 населени вилни постройки. В почивния ден те бяха пълни с хора.

Двама души, предизвикали пожар в близост до Стара Загора в неделя, са задържани за срок до 24 часа. Огънят пламна минути след 15:00 ч. вчера в местността Черния мост, северозападно от областния град.

След проведени процесуално-следствени действия е установено, че двама мъже на 40 и 39 г. при извършване на строителни дейности и работа с флекс, неумишлено са запалили сухи треви в имот в местност в землището на село Малка Верея. Поради разрасналия се пожар вследствие на силния вятър са изгорели къщи, стопански постройки, ниски храсти и дървета в местностите 7-и километър, Черния мост и Бобоолу.

Нанесени са значителни материални щети, които са в процес на установяване. Няма пострадали хора, предаде БГНЕС.

Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа. Във Второ РУ-Стара Загора е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.

Заради пожара хората във вилната зона на Стара Загора бяха евакуирани. На място вчера работиха 14 екипа от старозагорската пожарна и техни колеги от Сливен. За подсигуряването на Стара Загора за евентуални други произшествия се включиха два екипа от Пловдив. Съдействие бе оказано от министерството на отбраната с хеликоптери и модула за наземно гасене.

В гасителните действия се включиха полицейски служители, служители на Община Стара Загора, Държавно горско стопанство, доброволци и представители на други институции.

Тази сутрин пожарът е локализиран, на място има екипи на пожарната, които гасят локални огнища в периметъра. На място помагат и доброволци

СТИХИЯ В ПИРИН

Около 100 служители от пожарните служби, горските стопанства, военни и доброволци продължават и днес да гасят тлеещи дънери в огромния периметър, засегнат от огнената стихия в Пирин. В изключително трудния и скалист терен над село Плоски, с наклон над 70 градуса, снощи беше овладяно и третото огнище на възобновилия се пожар в Пирин, предаде БНР.

За да осигурят вода за гасене, пожарникарите са изградили система от маркучи и шлангове с дължина над 800 метра. Другите екипи огнеборци са гасили тлеещи огнища по периметъра и във вътрешността, където дронът на пожарната е засякъл димене. На помощ са дошли и много доброволци, тъй като площта на горския пожар е огромна - над 45 000 дка. Падналият снощи дъжд и по-ниските температури също са помогнали да не се активират нови запалвания.

Днес предиобед пожарът в Пирин е бил локализиран, но все още не е напълно потушен. Това заяви за БНР областният директор на служба "Пожарна безопасност и защита на населението" комисар Валентин Василев. И днес продължава доугасяването на отделни тлеещи дънери и дървета по периметъра и във вътрешността на огромния пожар, който избухна преди 25 дни.