ДПС на Пеевски спечели изборите в Пазарджик, а ГЕРБ е шеста

ДПС (абревиатурата на "Ново начало" за вота) спечели извънредните избори за общински съвет в Пазарджик. Партията взе 17.13% от гласовете. ПП-ДБ е втора с 11.75%, нататък: партия "Свобода" - 10.34%, БСП - 7.42%, ВМРО - 6.84%, а ГЕРБ остана с 6.16%.

"Свобода" е листа, оглавявана от Румен Димитров, бизнесмен и общински съветник до бившия кмет Тодор Попов. Самият Попов бе водач при ВМРО. Прави впечатление едва шестото място на ГЕРБ.

Още от подреждането: МИР - 3.86%, "Възраждане" - 3.8%, "Пряка демокрация" - 3.41%, "Напред България" - 3.38%, "Гергьовден" - 2.88%, "Величие" - 2.87%, "Заедно за силна община" - 2.63%, "Бъдеще за Родината" - 2.33%, "МЕЧ - 2.21%, "Общество за нова България" - 2.06%, "Граждани за общината" - 2.04%, ИТН - 1.03%

Действителните гласове - 94.82% Избирателната активност бе 35,09%. Мандатите в съвета са 41. В следващите часове ще стане ясно разпределението им.

До изборите се стигна, след като резултатите от 2023 г. бяха касирани заради множество нарушения.

Гласуването се превърна в екшън. Цял ден вчера социалните мрежи бяха пълни с видеа с "лов на купувачи на гласове", "заловени" извършители, "граждански арести" - извършени от хора от различни краища на страната, дошли да съблюдават реда, недоволни, че полицията не си върши работата. Арена бяха ромските села край града, основно - Огняново. Самата полиция прати доста жандармерия и... не откри нищо нередно.

От избирателната комисия заявиха, че не са получили нито един сигнал за опорочаване на изборите. Иначе протоколите били пълни с грешки, но те били предимно невинни и в резултат на бързане, не умишлени. Полицията отчете 34 сигнала, 16 от тях - от Огняново. Но не съобщи колко преписки е образувала.

СРЕЩУ "ПАЗАРУВАНЕТО"

Голяма организация да "излови купувачите" направи партия "Величие", която бе активна на терен и 2 седмици преди това. Ивелин Михайлов бе днес на място. Един от сподвижниците му си носеше мегафон и озвучаваше случващото се. Лидерите на ПП-ДБ също бяха в района, и те алармираха за множество нарушения.

Организацията на "Величие" по тъмно:

ПП-ДБ с байрак:

БАЙ ГАНЬО РЯПА ДА ЯДЕ...

Случилото се бе от чутовно по-чутовно:

Общинската избирателна комисия (ОИК) съобщи, че шеф на секционна комисия в село Мало Конаре се явил на работа с час и половина закъснение, защото е бил под въздействие на опиати. Секретарят на същата комисия не знаел какви са му задачите, нито дори коя политическа сила го е излъчила.

Екшън в магазин:

На телефон 112 бе подаден сигнал, че в Огняново граждани са спрели два автомобила, за които се твърди, че се ползват за купуване на гласове. Колите - "Порше" и "Ауди", а един от пътуващите избягал. На предното стъкло на единия от автомобилите е бил поставен стикер "Съюз на бившите командоси", показва излъчване от мястото във "Фейсбук" в профила на "Продължаваме промяната". Няма образувано досъдебно производство, съобщи на брифинг говорителят на областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов. МВР разпространи по-късно съобщение, че в колите не са открити абсолютно никакви доказателства, че става дума за купувачи на гласове . Пътуващите били освободени. МВР допълни, че на мястото е имало много политически лица, включително "лидер на парламентарно представената партия, свързвана с туристически атракцион", както и "народен представител и кмет от друга политическа сила, също представена в българския парламент".

Всъщност случката касае автомобили, "арестувани" от хора на "Величие". Следва пристигане на полиция и около три часа суетене в опит да бъде отворен багажникът на една от колата. Струпалото се множество, което от време на време се кикоти, очаква в багажника да има нещо свързано с купуване на гласове. Подозренията са подплатени от това, че междувременно мъж, пред всички, необезпокояван от камерите и снимащите го телефони, е преброил пачки по 50 лв . За друг мъж от "изловената" група се твърди, че е избягал. Трети пък три часа стои в колата зад тъмните стъкла, не отваря нито вратата, нито багажника. На място идват и депутати от ПП-ДБ, самият кмет на общината Петър Куленски (ПП-ДБ). Накрая е намерен ключар, той отваря митичния багажник, но вътре.... някакъв сувенир и лепило за гуми.

В часовете след затваряне на секцията стана ясно, че в Огняново от 304 гласували 116 бюлетини са за ДПС. А, например, ПП-ДБ имат едва 13.

Кратка версия на екшъна в Огняново:

Широка версия:

Иво Мирчев (ПП-ДБ) звъни на шефа на пазарджишката полиция:

Караници:

Друг случай: "В секция 43 една жена, която се самоопредели като неграмотна, въпреки всичко взе бюлетина. Зачерта или там е направила каквото е могла зад паравана, излезе и докато секционната избирателна комисия търсеше в списъка, за да се подпише, каза "И кой сега ще дава 50-те лева?". Аз ѝ казах "Добре, елате сега да го намерим този, който дава 50-те лв". Намерихме го тук в двора - бяла, тениска, бели маратонки, черно яке, мъж той, разбира се, отрече и избяга от двора на училището", разказа наблюдател пред БНР .

Сцена, за която се твърди, че е на "граждански арестуван" купувач:



Още разправии:

"НЯМА ТАКИВА НЕЩА"

Не само полицията не откри нередности, но и ОИК. Към нея бяха подадени 15-тина сигнала в изборния ден, но проверките не установиха нередности. Така целият екшън си остана, просто... екшън.

Резултати от вота за ОбС в Пазарджик през 2023 г.: