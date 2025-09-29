Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Днес се очаква развръзка за ремонта на парното в "Дружба 2"

"Топлофикация" трябва да обяви графика, по който ще спира топлоподаването

Днес, 08:03
Днес "Топлофикация" най-сетне ще разкрие намеренията си за "Дружба 2".
БГНЕС
Днес "Топлофикация" най-сетне ще разкрие намеренията си за "Дружба 2".

Днес столичният квартал "Дружба 2" трябва да научи графика, по който ще бъде спирано поетапно топлоподаването в следващите дни. От 2 октомври "Топлофикация" трябва да започне 90-дневен ремонт на мрежата, който вдигна на бунт квартала и предизвика политическа буря в Столичната община.

Първоначално общинското дружество обяви, че ще спре топлата вода на "Дружба 2" до Нова година. След като това предизвика масово недоволство и протести, срокът за спирането на топлата вода беше сведен до 2-3 дни, но след това увеличен на 8 дни. Затова и днешното обявление се очаква с голям интерес.

Протестите извадиха наяве скандални подробности от дейността на "Топлофикация София" - едно от най-критикуваните дружества на общината. Вчера енергийният министър Жечо Станков обяви, че дружеството не е ремонтирало и един линеен метър мрежа въпреки предписанията на министерството.

Очаквайте подробности

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

дружба 2, Топлофикация София

Още новини по темата

Жечо Станков: „Топлофикация София“ не е подменила и метър мрежа за 2024 г.
28 Септ. 2025

"Топлофикация София" се изкара чиста като сълза за закъснелия ремонт в "Дружба 2"

23 Септ. 2025

Жители на столичния "Дружба 2" блокираха "Цариградско шосе"
22 Септ. 2025

"Дружба 2" все пак ще е без топла вода, но по-малко от 3 месеца
20 Септ. 2025

Жители на "Дружба 2" ще съдят "Топлофикация София"
19 Септ. 2025

Жителите на софийския квартал "Дружба 2" се оказаха заложници за 47 млн. лв.

18 Септ. 2025

120 блока в "Дружба 2" в София остават без топла вода до Нова година

17 Септ. 2025

"Топлофикация София" трупа още загуби и борчове

16 Септ. 2025

Половин София ще бъде без топла вода от 1 до 9 септември
19 Авг. 2025

Половината софиянци ще доплащат за парно
15 Авг. 2025

"Топлофикация София" пусна мобилно приложение за плащане на сметки
29 Апр. 2025

Заради липса на парно училища в София минават на онлайн обучение

13 Февр. 2025

Три столични квартала останаха без парно и топла вода
20 Дек. 2024

В 4 района на София осъмнаха без парно и топла вода
09 Дек. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар