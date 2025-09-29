Днес се очаква развръзка за ремонта на парното в "Дружба 2"

Днес столичният квартал "Дружба 2" трябва да научи графика, по който ще бъде спирано поетапно топлоподаването в следващите дни. От 2 октомври "Топлофикация" трябва да започне 90-дневен ремонт на мрежата, който вдигна на бунт квартала и предизвика политическа буря в Столичната община.

Първоначално общинското дружество обяви, че ще спре топлата вода на "Дружба 2" до Нова година. След като това предизвика масово недоволство и протести, срокът за спирането на топлата вода беше сведен до 2-3 дни, но след това увеличен на 8 дни. Затова и днешното обявление се очаква с голям интерес.

Протестите извадиха наяве скандални подробности от дейността на "Топлофикация София" - едно от най-критикуваните дружества на общината. Вчера енергийният министър Жечо Станков обяви, че дружеството не е ремонтирало и един линеен метър мрежа въпреки предписанията на министерството.

Очаквайте подробности