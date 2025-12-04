Даниел Митов ще се обяснява днес за МВР и вандалите

Вътрешният министър Даниел Митов, който досега не е коментирал действията на МВР от понеделник вечер, когато след многохилядния антиправителствен протест вандали рушиха в София пред очите на служителите на реда, ще отговаря днес на въпроси по темата в Народното събрание. Изслушването му, поискано от ПП-ДБ е първа точка в дневния ред на парламента за днес.

Вносителят Ивайло Мирчев е формулирал искането за изслушване така: относно действията и бездействията на МВР и Столичната дирекция на вътрешните работи по време на и след многохилядния протест в София на 1 декември 2025 г., включително по отношение на предварителното планиране и организация на охраната на протеста и шествията; допускането и неутрализирането (или липсата на такава реакция) на организирани групи провокатори и футболни агитки; употребата на сила и специални помощни средства срещу граждани; причинените щети върху граждани, частна и публична собственост; своевременното и пълно информиране на обществото за предприетите действия от страна на МВР и реалните мащаби на безредиците.

Директорът на СДВР Любомир Николов засега е единственият висш представител на МВР, който коментира действията на полицията. Той ги обяви за хуманни, адекватни и в синхрон с най-добрите демократични практики. В публичното пространство обаче вече има не един разказ за полицейски произвол от вечерта на 1 декември.

Софийската районна прокуратура съобщи вчера, че наблюдава 16 разследвания за извършени хулигански действия на 1 декември в центъра на София. Към наказателна отговорност са привлечени 14 души, като десетима от тях са задържани до 72 часа, а на останалите са наложени различни мерки за неотклонение. Вчера от СДВР беше съобщено, че за 24 часа са задържани 71 души. Това означава, че 57 от тях са пуснати без обвинения.

"Събраните до момента доказателства сочат, че обвиняемите са извършили хулигански действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Те са замеряли полицейски служители с различни предмети - камъни, пиротехника и стъклени бутилки, обръщали са контейнери за боклук и са взимали от тях различни предмети, които са хвърляли по кордона от полицейски служители и по автомобили на МВР. Деянията се отличават с изключителен цинизъм и дързост - осъществени са на публично място, в присъствието на много граждани при демонстрация на безнаказаност и на пренебрежение към установените правила, закрилящи добрите нрави", пише прокуратурата.

Шестима от задържаните лица имат предходни криминални регистрации, двама са осъждани за шофиране след употреба на наркотични вещества и за трафик на бежанци, а други двама са с висящи дела. Обвиняемите са на възраст между 18 и 36 години. Трима от тях нямали адресни регистрации на територията на София.

Днес се очаква Софийският районен съд да се произнесе за ареста на хората, чието постоянно задържане поиска прокуратурата.