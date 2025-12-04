Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Даниел Митов ще се обяснява днес за МВР и вандалите

"България се събужда!", каза актьорът Юлиян Вергов в края на представлението "ПоетиТе" в НДК

Днес, 08:11
Даниел Митов
БГНЕС
Даниел Митов

Вътрешният министър Даниел Митов, който досега не е коментирал действията на МВР от понеделник вечер, когато след многохилядния антиправителствен протест вандали рушиха в София пред очите на служителите на реда, ще отговаря днес на въпроси по темата в Народното събрание. Изслушването му, поискано от ПП-ДБ е първа точка в дневния ред на парламента за днес.

Вносителят Ивайло Мирчев е формулирал искането за изслушване така: относно действията и бездействията на МВР и Столичната дирекция на вътрешните работи по време на и след многохилядния протест в София на 1 декември 2025 г., включително по отношение на предварителното планиране и организация на охраната на протеста и шествията; допускането и неутрализирането (или липсата на такава реакция) на организирани групи провокатори и футболни агитки; употребата на сила и специални помощни средства срещу граждани; причинените щети върху граждани, частна и публична собственост; своевременното и пълно информиране на обществото за предприетите действия от страна на МВР и реалните мащаби на безредиците.

Директорът на СДВР Любомир Николов засега е единственият висш представител на МВР, който коментира действията на полицията. Той ги обяви за хуманни, адекватни и в синхрон с най-добрите демократични практики. В публичното пространство обаче вече има не един разказ за полицейски произвол от вечерта на 1 декември.

Софийската районна прокуратура съобщи вчера, че наблюдава 16 разследвания за извършени хулигански действия на 1 декември в центъра на София. Към наказателна отговорност са привлечени 14 души, като десетима от тях са задържани до 72 часа, а на останалите са наложени различни мерки за неотклонение. Вчера от СДВР беше съобщено, че за 24 часа са задържани 71 души. Това означава, че 57 от тях са пуснати без обвинения.

"Събраните до момента доказателства сочат, че обвиняемите са извършили хулигански действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Те са замеряли полицейски служители с различни предмети - камъни, пиротехника и стъклени бутилки, обръщали са контейнери за боклук и са взимали от тях различни предмети, които са хвърляли по кордона от полицейски служители и по автомобили на МВР. Деянията се отличават с изключителен цинизъм и дързост - осъществени са на публично място, в присъствието на много граждани при демонстрация на безнаказаност и на пренебрежение към установените правила, закрилящи добрите нрави", пише прокуратурата.

Шестима от задържаните лица имат предходни криминални регистрации, двама са осъждани за шофиране след употреба на наркотични вещества и за трафик на бежанци, а други двама са с висящи дела. Обвиняемите са на възраст между 18 и 36 години. Трима от тях нямали адресни регистрации на територията на София.

Днес се очаква Софийският районен съд да се произнесе за ареста на хората, чието постоянно задържане поиска прокуратурата.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Даниел Митов, антиправителствени протести

Още новини по темата

5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
03 Дек. 2025

Митов раздаде по 400 лв. в МВР въпреки рязко увеличените заплати

26 Ноем. 2025

Оставката, спасила Митов от Борисов, се оказа полуоставка
13 Ноем. 2025

Вътрешният министър Даниел Митов се оказа в Саудитска Арабия
07 Ноем. 2025

Почти половината от хванатите с превишена средна скорост са чужденци
02 Ноем. 2025

Митов обвини Русия, че наводнява Европа с мигранти
20 Окт. 2025

Мащабни стачки блокираха Франция
18 Септ. 2025

Борисов обвини медиите за "мазалото" на МВР в Русе
14 Септ. 2025

Рецидивистите на пътя ще остават без книжки доживот
01 Септ. 2025

МВР и САЩ хвърлят тайни спецгрупи срещу прането на пари в България
29 Авг. 2025

Митов се обяви срещу арести за положителен тест за наркотици на пътя
22 Авг. 2025

МВР показа назидателно първото наказано през тол камерите нарушение
16 Юли 2025

Млада майка се оплака от полицейски стрелби и я глобиха
04 Юли 2025

Митов се оплака от президента, че не назначава главен секретар на МВР
03 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията трябва да реши какво иска от протеста
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д