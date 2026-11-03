България приема от САЩ първите 5 машини "Страйкър" по милиарден договор

България приема първите бойни машини „Страйкър“. Това ще стане на официална церемония във военния завод „Терем“ във Велико Търново.

На церемонията ще присъстват министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Придобиването на машините „Страйкър“ е част от ангажиментите на страната ни към колективната отбрана на НАТО и усилването на отбранителните способности на Сухопътните войски.

За церемонията Вашингтон изпрати помощник държавния секретар на САЩ по въпросите на европейската сигурност и политическите въпроси Дейвид Бейкър. Ден по-рано той се срещна с премиера Румен Радев.

Всъщност въпросните 5 машини дойдоха в България още през февруари т.г Тогава те пристигнаха на пристанище Бургас днес, 14 февруари, в рамките на доставка от САЩ и Канада. В съответствие с предвиденото в договора индустриално сътрудничество, те бяха бъдат доставени в завод „ТЕРЕМ - Ивайло“ ЕООД във Велико Търново за финално асемблиране и последващо предаване на 61-ва механизирана бригада в град Карлово, съобщиха тогава от МО.

В рамките на същата доставка в България пристигнаха и логистични машини, както и имущество по договора за F-16. Бяха доставени и допълнителни осем бойни бронирани машини (ББМ) „Страйкър“, които са предоставени безвъзмездно по програма със САЩ и ще бъдат използвани за обучение в 61-ва механизирана бригада в Карлово.

Общо 198 машини се очакват да пристигнат в завода. Договорът за тях бе сключен със САЩ през 2023 г. и е на стойност 1,3 млрд.долара, които към онзи момент представляваха 2,5 млрд.лв. После договора поскъпна с още около 100 млн. долара.

Сделката предвижда 183 превозни средства от фамилията "Страйкър", включително превозни средства на пехотата r командни превозни средства. Към тях ще дойдат и превозни средства за медицинска евакуация, както и няколко обслужващи машини. Преди няколко месеца стана ясно, че ще има забавяне на цялостната доставка.

В завода във Велико Търново ще бъде разкрит център на фирма „Харис“ за сервизна поддръжка на радиостанции и комуникационни средства. Там ще бъде проверявана готовността на вътрешните комуникационни системи на всяка една машина.

Новите машини идват от „Дженерал Дайнамикс“ и в „Терем-Ивайло“ ще бъде завършено тяхното дооборудване, след което техниката ще бъде сдадена на сухопътните войски на САЩ. След това сухопътните войски на щатите ще доставят техниката на сухопътните войски към Министерството на отбраната на България, а изпитанията ще бъдат извършени в района на Велико Търново, след което ще започне обучението на екипажите.