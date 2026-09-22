България празнува Деня на независимостта

БГНЕС Независимостта на страната ни е провъзгласена на 22 септември 1908 г. с манифест на княз Фердинанд Първи в църквата “Свети 40 мъченици”.

118 години от обявяване на независимостта на България празнуваме днес. Център на честванията е бъде Велико Търново, но и в редица други градове у нас са предвидени дейности.

Независимостта на страната ни е провъзгласена на 22 септември 1908 г. с манифест на княз Фердинанд Първи в църквата “Свети 40 мъченици”, а след това е обявена и на хълма-крепост ”Царевец”.

В честванията в историческата и духовната ни столица се включи председателят на Народното събрание Михаела Доцова. Тя присъства на празничната литургия в църквата „Свети 40 мъченици“, с която започнаха празничните прояви и която бе отслужена от Никополския епископ Матей. "Нищо не ни е даденост, всичко зависи от нас. Днес трябва да отстояваме независимостта със защитата на националните интереси винаги, във всяко едно от нашите действия - и във вътрешната политика, и в международната", заяви Михаела Доцова.

В двора на църквата ще бъдат пресъздадени събитията с прочитането на манифеста за провъзгласяването на независимостта. Ще бъде извършен водосвет и поръсване на бойното знаме на Националния военен университет и знамената на държавни и общински институции.

След това в крепостта „Царевец“ от 10:30 ч. е военният ритуал по издигане на националния флаг. Председателят на парламента и кметът на Велико Търново Даниел Панов ще произнесат тържествени слова, след което ще бъдат положени венци и цветя пред Пирамидата на Независимостта. Официалните гости ще се включат в празничното шествие, което ще завърши с полагане на гирлянди от цветя на паметника „Майка България“.

Представителният ансамбъл на Въоръжените сили ще изнесе празничен концерт пред сградата на община Велико Търново. Музикантите от Международния фестивал на военните духови оркестри ще се включат в шествието, което тръгва от Царевец и стига до центъра на старата столица. Те ще изпълнят индивидуални шоу програми пред сградата на общината.

В 19:30 ч. председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще приеме рапорта на командващия тържествената заря-проверка на площад „Цар Асен І”. Тя ще произнесе слово по повод годишнината от обявяването на независимостта на България.

22 септември ще бъде отбелязан в София с церемония пред паметника „Независимостта на България“ на площад „Княз Александър I“. Официалната церемония ще започне в 11:00 ч. с участието на Националната гвардейска част. В празничната програма ще участват вокален квартет „Славей“, квартет „Светоглас“, актрисата Василка Сугарева и Софийският духов оркестър към Общинския културен институт „Дом на културата „Искър“. Слово ще произнесе кметът на Столичната община Васил Терзиев. В 12:00 ч. пред сградата на Администрацията на президента ще се състои тържествена смяна на почетния гвардейски караул.

Послания

"Когато погледнем към словата, произнесени преди повече от век в Търново, откриваме послание, което не е загубило своята сила и днес. В манифеста княз Фердинанд заявява: България трябва да върви напред в своето културно и икономическо развитие". Великият държавнически акт от 1908 г. е отговорност към настоящето и бъдещето. И днес България със самочувствие да заявява себе си като свободна и равноправна държава, да отстояваме националното си достойнство и да чертаем сами съдбините си. От единството, енергията и увереността ни зависи да изградим България като нашия сигурен и благоденстващ дом!", коментира във фейсбук президентът Илияна Йотова.

"Независимостта е достояние на достойните за нея и изисква осъзната отговорност, единство и ежедневни дела за нейното утвърждаване", заяви премиерът Румен Радев.

"Независимостта започва от свободния човек - свободен да работи, да създава, да предприема и сам да определя бъдещето си", написа и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. "Преди 118 години България заяви, че сама ще определя съдбата си. Наша отговорност е да пазим тази независимост всеки ден", посочи той.

"Независимостта изисква институции, които служат на гражданите и правосъдие, което установява справедливост", заяви и Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев. "В обединена Европа можем да участваме в решенията за общото ни бъдеще. Нашата задача е да го правим със съзнание за ясна посока и достойнство", пише той.

Чествания

Военноморските сили и Варненската и Великопреславска света митрополия са съорганизатори на тържественото честване на Независимостта във Варна. То ще започне на 22 септември в 10.00 ч. на площад „Независимост“.

В Бургас военнослужещи от ВМС, ВВС и КЛП ще участват в тържествените прояви, които започват в 10:30 часа на площад „Атанас Сиреков“. В 11.00 ч пред Паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк ще се състои ритуал по полагане на венци и цветя.

На 22 септември военнослужещи от Сухопътните войски ще участват в тържествените ритуали във Велико Търново, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Плевен, Благоевград, Враца, Сандански, Свищов, Шумен, Сливен, Русе, Г. Оряховица, Елин Пелин. Военнослужещи от ВВС ще участват в празничния ритуал в Ямбол.