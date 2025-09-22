Честваме 117 г. от обявяването на Независима България

Днес честваме 117-ата годишнина от онзи 22 септември 1908 г., когато с манифест княз Фердинанд I обявява независимостта на България и така поставя началото на Третото българско царство.

Актът на провъзгласяване неслучайно е направен в църквата "Св. 40 мъченици" в старата столица Велико Търново, защото там и самият Фердинанд се провъзгласява за цар.

С акта се отхвърлят и последните васални връзки с Османската империя, останали след освобождението от турско робство през 1878 г. и Съединението на Княжество България и Източна Румелия през 1885 г. Защото дори след Съединението страната ни продължава да бъде васална на Османската империя и няма право да сключва търговски договори и военно-политически споразумения с други държави, да въвежда митнически тарифи. Освен това е трябвало да поеме изплащането на големия външен дълг на Османската империя и да плаща ежегоден данък на султана. Не е можела да има дипломатическо представителство в нито една друга държава, собствена армия и още редица негативи за страната. А титлата на владетеля не може да е цар, само княз.

В началото на 1908 г. Фердинанд поставя на власт правителство начело с Александър Малинов, който призовава за обявяване на независимост още на първата си аудиенция. Започва усърдна работа в тази насока и така се стига до решаващия септември. По това време Фердинанд е във Виена и оттам, с княжеската фрегата, се спуска към пристанището в Русчук (Русе), откъдето потегля с влак за Велико Търново. Все още се колебае, но Малинов е нахвърлял вече голяма част от манифеста за обявяване на Независимостта.

Когато влакът спира на гара "Трапезица", там го чака кметът на Търново Иван Вителов с пишещата машина от кметството в ръце. Малинов му подава през прозореца текста, кметът го написва в четири екземпляра и Фердинанд го подписва. Самият манифест е прочетен тържествено на хълма Хисар (днес Царевец) и така България е провъзгласена за независима държава.

По стара традиция и днес Велико Търново ще бъде център на тържествата. В тях ще участва председателят на Народното събрание Наталия Киселова, докато премиерът Желязков не е в страната, а в Ню Йорк за сесията на ООН.

Великотърновският митрополит Григорий ще отслужи празнична Света литургия в църквата „Св. 40 мъченици“, а след това се предвижда водосвет и поръсване на бойното знаме на НВУ „Васил Левски”, както и на знамената на държавни и общински институции, учебни заведения и неправителствени организации.

Военният ритуал за издигане националния трибагреник ще е в крепостта „Царевец“, след което гостите и участниците в тържествата ще поднесат венци и цветя на Пирамидата на Независимостта, където манифестът е бил прочетен за втори път. От историческата крепост към центъра на града ще потегли празнично шествие, в което ще се включат участниците във фестивала на военните духови оркестри, който започна във Велико Търново.

В 19:00 ч. на площад „Цар Асен“ ще има изпълнения на строеви военни хватки с оръжие от представителната част на НВУ „Васил Левски”, а след това - тържествена заря проверка.