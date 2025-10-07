Бивше острие на ГЕРБ получи делото срещу избора на кабинета "Желязков"

Искане за обявяване на противоконституционност и невалидност на решенията на 51-вото Народно събрание от 16 януари за избор на премиер, структура и състав на правителството, внесоха в Конституционния съд депутатите от "Възраждане", "Величие" и МЕЧ.

Казусът според тях възниква след решението на КС, с което изборът на 16 народни представители беше обявен за невалиден. С част от тези гласове обаче са били решаващи при избора на Росен Желязков за премиер, както и за определяне на структурата и състава на правителството, се казва в искането на трите партии. Делото е образувано и е разпределено на Десислава Атанасова - бивше острие на ГЕРБ, която през януари 2024 г. се закле като конституционен съдия, избрана от парламента по времето на сглобката между ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ.

"Възраждане", "Величие" и МЕЧ искат освен невалидност на решенията за избор на действащото правителство, КС да тълкува и дали решенията на парламента, приети с решаващо участие на гласовете на депутати, чийто избор впоследствие е признат за незаконен от Конституционния съд, са валидни и пораждат правни последици.

"Докато действието занапред на решенията на КС относно статута на народните представители гарантира стабилността на институциите и валидност на обикновените актове на парламента, върховенството на Конституцията изисква изключение за актовете, при които основният закон предвижда точно определено мнозинство, в случая 50% + 1 от регистрираните се гласуване депутати", се казва в искането.

Кабинетът "Желязков" беше избран със 125 гласа "за" и 114 "против", без "въздържали се". Три месеца по-късно КС обяви избора на 16 народни представители за незаконен, включително 8, които са подкрепили правителството.

Сред обявените за незаконни са ГЕРБ-СДС, ДПС-ДПС, ИТН и БСП, които са дали гласовете си за избора на Министерски съвет. Теменужка Петкова не е гласувала за състава на правителството, тъй като самата тя беше избрана за министър на финансите. "Нито на 16 януари 2025 г., нито след това е налице годно избрано правителство", пледират трите формации.

И ОЩЕ ЕДНО ДЕЛО

Трите формации атакуваха в КС и законовите разпоредби, въз основа на които като част от избора на Комисия за противодействие на корупцията (КПК) по кандидатурите се произнася специална номинационна комисия. Те искат съдът да отмени и правилата, по които Народното събрание провежда избора. "Възраждане", "Величие" и МЕЧ смятат, че като има номинационна комисия, в процедурата за избор на членове на КПК участието на народните представители, включително чрез поставяне на въпроси, е сведено до нивото на зрител.

Това дело е разпределено на съдия Галина Тонева.