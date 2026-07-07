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Бившата шефка на ЦИК стана главен секретар на МС

Предложението е дошло лично от премиера Румен Радев

Днес, 17:31
Камелия Нейкова
Илияна Димитрова
Камелия Нейкова

Бившият председател на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова е назначена за главен секретар на Министерския съвет от днес, 7 юли, съобщи "Медиапул". Тя бе заменена на поста в ЦИК след назначаването на новия състав на изборната комисия от президента Илияна Йотова преди седмици.

С назначението си Камелия Нейкова ще заеме мястото на Мария Томова, която беше назначена за главен секретар на Министерския съвет от служебния премиер Андрей Гюров. Длъжността е сред ключовите в Министерския съвет. Главният секретар ръководи администрацията на правителството, координира работата на министерствата, осигурява организационно-техническата подготовка на заседанията на правителството и следи за законосъобразното изпълнение на актовете, издавани от министър-председателя и правителството.

Нейкова, която оглави ЦИК през 2021 г. от квотата на "Има такъв народ", е заявила пред "Медиапул", че предложението е дошло лично от премиера Румен Радев, но самата тя не е член на неговата формация "Прогресивна България".

Нейкова се занимава с организирането на избори от 2001 г. - първо в Русе, а след това и на национално ниво. За първи път влиза в състава на ЦИК през 2009 от квотата на НДСВ, а през 2014 г. получава нов мандат, като кандидатурата ѝ е издигната от гражданската организация Професионално обединение на държавните служители и е подкрепена от БСП. 

 

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Ключови думи:

Камелия Нейкова, главен секретар, Министерски съвет

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