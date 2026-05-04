Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

БАБХ откри 360 кг негодна храна за ученици и възрастни

Инспекторите са съставили 11 акта за най-грубите нарушения в столове и кухни

Днес, 12:05
Констатираните от БАБХ несъответствия са в общо 42 обекта в страната, на които са издадени предписания.
Илияна Димитрова
Констатираните от БАБХ несъответствия са в общо 42 обекта в страната, на които са издадени предписания.

Общо 362,3 кг негодни храни ще бъдат унищожени след проверки на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Нарушенията са установени в столове за ученици, студенти и възрастни хора, в кухни майки, в обекти за раздаване на храна и кетъринг в различни части на страната.

Нарушенията варират от продукти с изтекъл срок и без етикети до неправилно съхранение и сериозни хигиенни и инфраструктурни проблеми. Най-тежкият случай е регистриран в област Силистра, където в столова към дом за стари хора са открити 231,6 кг храни в нарушение. Инспекторите на БАБХ са установили неправилно съхранение, изтекъл срок на годност, липса на идентификационна маркировка проблеми със сградния фонд, съобщиха от агенцията. 

В ученически столове в София са възбранени 39,52 кг месни разфасовки без етикети, маркировка и търговски документи, както и продукти с изтекъл срок на годност. Констатирани са пропуски във водената документация.

В студентски стол в Хасково готвени ястия са съхранявани при минусова температура. Също така липсват процедури и договор за управление на отпадъчни животински продукти.

Във Варна е открита риба без задължителната маркировка.

В Търговище са намерени храни без етикети на български език и с изтекъл срок на годност.

В ученически бюфет в Правец е установен имитиращ на млечния продукт, влаган в сандвичи.

В Смолян до децата е стигало негодно кисело мляко.

Освен проблемите с храните, често срещани са нарушенията, свързани със сградния фонд и хигиенните условия - липса на топла вода, недобра вентилация, амортизирани помещения и наличие на ненужни вещи в работните зони. Установени са и пропуски в системите за самоконтрол - липса или нередовно водене на документация.

Констатираните несъответствия са в общо 42 обекта в страната, на които са издадени предписания. За най‑тежките нарушения са съставени 11 акта.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

БАБХ

Още новини по темата

18 тона опасни фъстъци от Египет бяха хванати във Варна
03 Май 2026

БАБХ откри айрян, произведен „утре“, и мляко от месец май
26 Апр. 2026

Всяка капка вносно мляко вече ще минава проверка
25 Апр. 2026

За два месеца БАБХ спря от продажба над 260 тона опасни храни
17 Апр. 2026

БАБХ изтегли от пазара зърнена каша с арсен
17 Дек. 2025

Агенциите за инвестициите и за храните са с нови шефове
24 Ноем. 2025

Агенцията по храните ще плати 45 млн. лв. по 13 изгубени дела
13 Май 2025

Брюксел ще реши вместо София за фермата с чумата
17 Дек. 2024

И Франция потвърди - има чума в овцефермата във Велинград

16 Дек. 2024

Агенцията по храните онемя за фалшивото сирене

26 Септ. 2024

Инспектори влизат в училищните столове и лавки
11 Септ. 2024

БАБХ купува за 10 млн. лв. "златната" лаборатория на "Евролаб"

04 Апр. 2024

Върховният съд върна "Евролаб" на ГКПП "Кап. Андреево"

16 Дек. 2023

БАБХ защити производителите на овче сирене с краве мляко
10 Окт. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев е положил ръка върху кобура
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа