Кметът на Кърджали беше отведен на разпит в полицията

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн (47 г.) беше отведен за разпит в ОДМВР-Кърджали в 10 ч. сутринта. Кметът бе привикан да дава показания по досъдебно производство за длъжностни престъпления в особено големи размери. Правят се и обиски в общината. БНТ пусна и видео как Мюмюн влиза в сградата на полицейското управление, придружаван от униформени и цивилни служители на МВР.

Вътрешният министър Иван Демерджиев потвърди по обяд, че кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е отведен на разпит "във връзка със събиране на доказателство, касаещи длъжностно престъпление по повод на една обществена поръчка". По думите на МВР-шефът стойността на поръчката е значителна - над 5 млн.лв. Той уточни, че Мюмюн не е задържан, а отведен на разпит.

„Има данни, че е повлияно при избора на изпълнител, както и че не са изпълнени всички дейности по поръчката. Извършват се процесуални действия и част от тях е отвеждането на разпит на кмета", обясни Демерджиев.

"Много ясно обещахме, че законите ще се прилагат строго и еднакво за всички. Нито ще има територии, на които действа различно законодателство, нито ще има хора, които стоят над закона, така че нищо необичайно не се случва", каза още вътрешният министър.

"Ако кметът на община Кърджали не е извършил престъпление, няма никакво основание да се притеснява", допълни Демерджиев.

Пред сградата на Областната дирекция на полицията се събраха привърженици и активисти на ДПС. Сред тях са председателят на Общинския съвет в Кърджали Мухаррем Мухаррем, заместник-кметът на Кърджали Тунджай Шюкрю, както и общински служители.

Десетки в подкрепа на задържания кмет Ерол Мюмюн

Ерол Мюмюн заема поста кмет на Община Кърджали от ноември 2023 г. Преди да се посвети изцяло на местното самоуправление, той гради дългогодишна кариера в сферата на финансите и банковото дело.

Професионалният му път започва като експерт в Агенцията за държавни вземания, след което заема различни експертни длъжности в Районната здравноосигурителна каса в Кърджали.

Впоследствие той прекарва над 15 години в банковия сектор, като в продължение на 7 години заема позицията на директор на местен клон на банка.

Политическата му дейност е тясно свързана с ДПС. В периода между 2015 и 2019 г. той е общински съветник в Кърджали и оглавява ключовата постоянна комисия по бюджет и финанси в Общинския съвет.

Големият му пробив в местната власт идва през 2023 г., когато е номиниран от ДПС за кандидат-кмет, заменяйки дългогодишния градоначалник инж. Хасан Азис. На местните избори на 29 октомври 2023 г. Ерол Мюмюн печели убедително още на първия тур с 60,25% от гласовете на избирателите.

Той е от най-близките хора на санкционирания по "Магнитски" лидер на ДПС Делян Пеевски и дори беше най-близко до него, докато превземаше Движението и отстраняваше Ахмед Доган.

