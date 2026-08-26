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10 маскирани пребиха момче заради тениска на футболен отбор

Нанесли са му сериозни наранявания и му разкъсали фланелката

Днес, 10:15
Илияна Кирилова

Служители на Районното управление в Горна Оряховица разследват случай на нанесена телесна повреда по хулигански причини. Инцидентът е станал във вторник вечерта в двора на училище в град Лясковец, съобщава ОДМВР-Велико Търново.

Сигналът е подаден в полицията около 22:00 ч. от пострадалото непълнолетно момче, което е  от София. Според първоначалните данни докато младежът се намирал в училищния двор към него се приближили около 10 момчета, облечени с тъмни дрехи и с качулки.

Повод за нападението станала тениската на пострадалия с името на български футболен отбор. Агресивната група скъсала дрехата и му нанесла побой.

Пострадалият е прегледан във филиала за Спешна медицинска помощ в Горна Оряховица, където лекарите установили разкъсно-контузни рани и охлузвания. По случая е образувано досъдебно производство, а оперативно-издирвателните действия за установяване и задържане на извършителите продължават.

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Ключови думи:

младежи, насилие срещу деца, жертви на насилие

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