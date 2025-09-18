Медия без
Децата ще могат да сигнализират за насилие чрез приложение

Днес, 14:41
Децата ще могат да изпращат сигнали по ново мобилно приложение, което ще е достъпно за сваляне от следващия месец.
Ново мобилно приложение ще позволи на децата да подават сигнали за свои връстници в риск или ако станат свидетели или жертва на насилие. Приложението CyberKidz Patrol беше представено на специално събитие днес при старта на кампанията „Бъди смел, бъди добър“, която се провежда за втора поредна година. На събитието присъстваха социалният министър Борислав Гуцанов, омбудсманът Велислава Делчева и представители на други институции. 

Приложението е разработено от Държавната агенция за закрила на детето и Министерството на електронното управление и ще е достъпно за сваляне напълно безплатно в началото на месец октомври. Освен подаване на сигнали, приложението ще съдържа полезна информация за децата, както и интересни за тях новини и събития. Ще са включени и информационни клипове срещу употребата на опасни вещества. 

През 2024 г. са постъпили 6640 сигнала за деца в риск в Държавната агенция за закрила на детето. Чрез платформата децата ще могат много лесно да подадат сигнал за дете в риск. Единствената информация, която се изисква, е телефонен номер. Например, ако дете види как в училище тормозят негов съученик, то ще може да подаде сигнал за това, а Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) ще го провери. При нужда ще сезира и други институции като полиция, прокуратура или социалните служби.

„Колко неща вече се случват и какво ли не виждаме всеки ден, за да разберем, че трябва да има подобен модерен начин, по който децата да могат да се свързват с ДАЗД. Оттам вече да преценяват какво и как да се направи, как да се намеси, чрез кои органи, включително и чрез МВР, за да могат децата наистина да се чувстват закриляни и да знаят, че има към кого да се обърнат”, коментира Гуцанов.

 

насилие срещу деца

