Най-четените "книги" у нас са брошурите на хипермаркетите

Поредицата инциденти в Черно море с атакувани с дронове кораби нанасят тежки щети по икономиката ни. 20-25% от вноса-износа на България е по вода, през Черно море, сега са в риск цели сектори - зърно, метали, химически изделия, петрол и т.н. Корабите и товарите вече избягват пристанищата Варна и Бургас - заради военните рискове. Застраховките на стоки и на плавателни съдове скачат. В Черно море вървят проучвания за нефт и природен газ. Дали ОМВ, Тотал Енерджи и други компании ще докарат сондажни платформи в разгара на дронна война? Българските кораборемонтни заводи и корабостроителници във Варна и Бургас ще бъдат заобикаляни. Задават се и проблеми за туризма, описа ситуацията доц. Ножаров. И предупреди, че има рискове и пред бюджета:

"Налага се да се отделят все повече средства за отбрана - брегова, въздушна, и за екологична защита. Трябва да имаме буфери в бюджета за такива кризи, а нямаме, имаме свръхдефицит. Години наред са пропуснати за превенция, за инвестиции в техника - виждаме как Румъния сваля дронове с F-16, а ние молим за външна помощ, защото сме неподготвени".

Цените растат по много причини. Но растат и заради управляващите, които трупат разходи, бюджетен дефицит и държавен дълг, коментира икономистът и поясни: "Инфлацията е дисбаланс между брутният вътрешен продукт и количеството пари в обращение. Ако изливаш в обращение повече пари (заеми), отколкото икономиката произвежда, получаващ инфлация, растящи цени".

По повод на показните акции на Мая Манолова, шеф на Комисията за защита на потребителите, която говори за някакви чудовищни надценки на храните в търговските вериги, доц. Ножаров каза, че в КЗП изглежда бъркат понятията и не правят разлика между надценка, брутен марж и печалба.

"Да обвиняваш големите вериги за скъпите храни, е абсурд. Цените са високи, дори по-високи в малките вериги и в бакалиите. Знаете ли кои са най-четените издания в България - брошурите на хипермаркетите", коментира шеговито икономистът. Според него големият проблем е, че българското производство на храни е малко - у нас вносът е 60%, в Германия е 30%.

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- Инцидентите в Черно море може коренно да променят профила на туристите у нас,

- Задават се големи реформи за фондовете на ЕС за земеделието от 1 януари 2028 г., парите за България може да намалеят, а управляващите нехаят,

- Разходите за защитата на Черно море от военни рискове усложнява положението с бюджета.