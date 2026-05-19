От мерките за рязане на бюджетните заплати лъха на популизъм

Обявените от финансовия министър Гълъб Донев първи мерки за орязване на разходите в държавната администрация и заплащането в бюджетната сфера са в правилна посока, но от някои от тях лъха на популизъм и това не е добре.

Голямата изборна победа на "Прогресивна България", както и огромният кредит на доверие, позволяват на правителството на Румен Радев да прави много по-смели стъпки за реформи, които са задължителни, за да се стабилизират публичните финанси и върху това да се гради добър икономически растеж.

Това коментира в предаването (О)позиция икономистът Никола Янков.

Според него обявеното орязването на разходите за държавната администрация с 10% тази година и премахването на автоматичното вдигане на заплатите в някои бюджетни сектори с ръста на минималната или средната заплата за страната не е достатъчно и следващите години, трябва да се действа много по-смело.

"10% са всъщност незаетите щатни бройки в държавната администрация, парите за които се разпределят като бонуси в края на годината. Това ще са спестени пари, но не и съкратена администрация, а ние сме най-тежко административната държава в ЕС - с най-много бройки държавни и бюджетни служители на глава от населението. Държавната администрация може да бъде съкратена с 1/3, без това да се усети", смята Янков.

Той посочи, че държавната администрация е обраснала с бройки и всевъзможни структури по времето на управлението на ГЕРБ, а след това и на "Продължаваме промяната", които са разчитали на гласоподаватели от държавните ведомства. "Новата власт в лицето на "Прогресивна България" обаче има шанс да прекъсне това, без никой да им се сърди", каза Янков.

Нашият гост определи като популизъм поставянето на таван на заплатите на работещите в бюджетната сфера, в това число за висши държавни длъжности и шефове на държавни фирми - таван, който не може да надхвърля заплатата на президента.

"Търговските дружества не са част от държавната администрация. Проблемът е, че държавата няма какво да прави като собственик на бизнеси и да се конкурира с частния сектор. Освен корупция и разхищение, друго не произлиза от това. Който твърди, че сега ще управлява по-добре държавните фирми, отколкото предишните, няма как да стане. Слушаме го 40 години. Изходът е приватизация, но може би е прекалено смело за новите управляващи", каза Янков.

Според него орязването на заплатите на директорите на държавните фирми, означава правителството да назначава не толкова компетентни хора: "Това не е сериозно. Някои от тези компании са с милиардни обороти. В частния сектор тези хора ще получават десетки пъти повече. Ако те се съгласят да работят за по-малко пари, това ще е по други причини."

Според Янков е популистко и фокусирането върху заплатата на президента като еталон за високи възнаграждения в държавния сектор. "Президентът не е на тази позиция, за да получава висока заплата. Всеки, който влиза в политиката - било то президент, премиер, министър или депутат, трябва да е мотивиран не от заплащането, а от това, че има възможност да влияе на съдбите на хората", каза Янков. Освен това, според него, в държавната администрация и много служители с рядка професия и квалификация и силно конвертируеми в международен мащаб - като ръководител "Въздушно движение", например, които заслужават много по-високи възнаграждения от президента или министрите.

Янков разкритикува и обявеното предстоящо увеличение на максималния осигурителен доход за работещите с високи възнаграждения - от 1 август той се вдига със 186 евро до 2300 евро. "Това е добре познатата стратегия на отупване на брашнения чувал - взима се първо от хората, които са на светло и редовно си плащат данъците, защото така е най-лесно".

Според него популистки са и мерките за спиране на ръста на цените и борбата срещу търговските вериги: "С тези си действия правителството на Радев стъпи на криво още в самото начало".

