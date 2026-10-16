Украйна атакува ключово предприятие на "Газпром"

Въоръжените сили на Украйна разшириха ударите си по енергийната промишленост на Русия, като се прехвърлиха от нефтопреработвателни заводи към газови предприятия. Днес те за първи път атакуваха завода за стабилизация на кондензат "В.С.Черномирдин" в Ханти-Мансийския окръг. Той се намира на 2350 километра от границата с Украйна.

Губернаторът на региона Руслан Кухарук съобщи за нападение с дрон срещу „промишлен“ обект в Сургутски район на Ханти-Мансийския автономен окръг: „Възникнал е пожар. На място работят екипи на спешните служби. Специалисти в момента оценяват мащаба и характера на щетите.“

Сили оборони вдарили по Сургутському ЗСК, що за 2400 км від українського кордону.



У Ханти-Мансійському автономному окрузі палає великий промисловий об'єкт «Газпрому». Внаслідок атаки дронів на Сургутському заводі стабілізації конденсату (ЗСК) спалахнула сильна пожежа.



Уражене… pic.twitter.com/SfrVl8tL1G — Serhii Sternenko (@sternenko) 16 октомври 2026 г.

Сургутският завод за стабилизация на кондензат е разположен на 35 километра от град Сургут. На сайта на „Газпром“ обектът е описан като „най-голямото преработвателно предприятие в Ханти-Мансийския автономен окръг – Югра“. „Заводът служи като гарант за непрекъснатата работа на Единната система за газоснабдяване на Русия в Западен Сибир, осигурявайки навременни доставки на газ както за вътрешните, така и за международните партньори на ПАО „Газпром“, посочва предприятието.

Продуктовата му гама включва: дизелово гориво; реактивно гориво клас TS-1; безоловен бензин; лек дестилат от газов кондензат; стабилен газов кондензат и др.

Сургутският завод за стабилизиране на кондензат „В. С. Черномирдин“ е ключово, технологично критично звено в структурата на „Газпром преработка“. Това е най-голямото съоръжение за преработка на нефт и газ в Ханти-Мансийския автономен окръг (Югра) и една от най-големите инсталации от този тип в Русия. Сургутският завод е жизненоважен възел за „Газпром“. При добива на природен газ се получава и газов кондензат; ако той не бъде стабилизиран и преработен в съоръжение като Сургутския завод, последващият транспорт и по-нататъшната обработка на природния газ чрез магистрални тръбопроводи стават невъзможни.

С проектен капацитет от 12 милиона тона суровина годишно, заводът преработва приблизително 10,5–11,2 милиона тона смес от нефт и газов кондензат, като снабдява региони в Западен и Източен Сибир, както и други субекти на Руската федерация. Това е най-големият и основен доставчик на леки петролни продукти и химически суровини отвъд Урал.

Украйна възобнови атаките по руската енергийна инфраструктура след тридневна пауза, след като Русия отказа да се присъедини към обявеното от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие. Тръмп, който нито веднъж не разкритикува поведението на Москва, отново атакува Зеленски, като нарече "позор" ударите по руските нефтопреработвателни предприятия, които според него водят до ръст на цените на петрола по света.

Зеленски разказа, че е предлагал на САЩ Украйна да прекрати ударите по руски НПЗ при пълно енергийно примирие или поне частично, но американците му казали, че Русия не е съгласна на никакво примирие. Тогава Зеленски помолил за ракети за Patriot за защита на енергетиката за този период, но отново получил отказ.