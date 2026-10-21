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Русия и Китай започват съвместна марсианска мисия

Днес, 07:43
IFL

Русия и Китай започват подготовка за съвместна мисия за изследване на Марс, заяви ръководителят на "Роскосмос" Дмитрий Баканов по време на среща с представители на китайската космическа агенция в Санкт Петербург. Баканов напомни, че вече има съвместна лунна мисия "Чанъе-7", и добави, че към нея се прибавя и марсианска. Засега няма подробности, освен че на първия етап двете страни ще произвеждат приборите и техниката, с които ще се изучава Червената планета.

По думите му в разговорите с Пекин има три теми: съвместно използване на навигационните сигнали - руската ГЛОНАСС и китайската "Бейдоу" за по-голяма точност, работа по лунната мисия и работа по марсианската мисия. Баканов добави, че двете страни си обменят данни от дистанционно наблюдение на Земята, и заяви, че отношенията между Москва и Пекин са на най-високото равнище в историята.

През март 2021 г. "Роскосмос" и Китайската национална космическа администрация подписаха меморандум за построяването на Международна лунна изследователска станция. Русия ратифицира споразумението за станцията през 2024 г. В Москва съобщиха, че към инициативата са се присъединили още 13 държави, сред които Азербайджан, Беларус, Египет, Пакистан, Сърбия, Тайланд и Южна Африка. През май 2025 г. двете агенции подписаха и меморандум за лунна електроцентрала. През април тази година Баканов обяви, че Руската академия на науките е одобрила концепцията за руския сегмент на станцията.

Мисията "Чанъе-7" е най-конкретният досегашен пример за съвместна работа. Руски уред за изследване на лунния прах и електрическото ще лети с космическия кораб за Луната. Меморандум за интегрирането му беше подписан на 2 септември 2025 г. по време на официалната визита на Владимир Путин в Китай. Мисията, кръстена на китайската богиня на Луната, тряваше да стартира през август 2026, но бе отложена за следващата година. "Чанъе-7" трябва да кацне в района на южния полюс на Луната и ще търси лед.

Съвместната марсианска мисия на Китай и Русия засега е заявка за намерения, а не конкретен проект: не са посочени нито дати, нито състав на апаратурата.

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