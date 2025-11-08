Рали "Пампорово" бе отменено заради опасност от инциденти

Рали "Пампорово", което трябваше да се проведе днес и утре, бе отменено заради опасност от тежки инциденти. Отмяната идва само месец, след като на подобно състезание - Планинско изкачване "Аладжа манастир", кола се вряза в публиката и уби човек, други 7 бяха ранени.

Тази сутрин организаторите на ралито излязоха с официално изявление. Според него Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ) е уведомила с писмо за опасни обстоятелтства по трасето на ралито из Смолянка област - най-вече заради факта, че в региона е въведен режим на зимно поддържане на пътищата.

От АПИ посочват, че вече е имало снеговалеж, поради което "пътните настилки са опесъчавани и третирани срещу заледяване, което съответно означава, че по тях вече има разпиляна фракция, което може да доведе до значително намаляване на сцеплението и влошаване условията за безопасно шофиране при високи скорости, с каквото е характерно мероприятието."

Освен това, ако има рали този уикенд, то може да възпрепятства продължаващите дейности по подготовка за зимния сезон.

"Теренът е планински, с висока надморска височина, резки промени на климатичните условия и се характеризира със стръмни дерета и склонове, криви с малък радиус и ограничена видимост, а тези особености увеличават риска от настъпване на тежки пътни инциденти, както за участниците в ралито, така и за зрителите по трасето - пишат още от АПИ. - Всичко това води до риск от невъзможност или съществено забавяне във времето за реакция от страна на РД "ПБЗН“ – Смолян, при осъществяване на основната им дейност, относно осигуряване на пожарна безопасност и защита на населението при пожар.

В заключение бихме искали да заявим, че в настъпилия вече сезон, при тези климатични и теренни условия не може да бъде гарантирана безопасността на състезанието, зрителите, екипите по трасето и жителите в района, поради което не препоръчваме състезанието да се проведе."

Заради изтъкнатите аргументи Смолянското пътно управление е отказало до съгласува проекта за специално ползване на пътя за целите на рали "Пампорово".

Оргкомитетът на състезанието бил направил всичко възможно да се стигне до съгласие, включително и с алтернативни предложения, но "до постигане на съгласие не се стигна, което прави провеждането на Рали Пампорово 2025 невъзможно при настоящите обстоятелства".

Вчера се появиха спекулации, че Европейският център за транспортни политики (ЕЦТП) спъва провеждането на състезанието. Оттам обаче излязоха със становище, че те нямат такива права. Единственото, което са направили, било да изложат гледната си точка и са помолили компетентните институции да е произнесат.

От ЕЦТП посочват и връзка между организаторите на рали "Пампорово" и фаталното състезание към Аладжа манастир миналия месец:

"Припомняме, че организацията на "Рали Пампорово" е под егидата на Автомобилна федерация на България (АФБ). Само преди месец настъпи много тежък инцидент на "Планинско изкачване Алажда манастир" където загина човек от публиката, самотна майка на 3-годишно дете беше тежко ранена и остана без крак и имаше още седем ранени. Организатор на това състезание е бил автомобилен спортен клуб 911 тийм, чиито председател е Калоян Станчев, който в същото време е и действащ председател на АФБ. Екип на ЕЦТП посети на място зоната на инцидента и трасето, на което се е провело състезанието и състави специален доклад, в който с притеснение сме констатирали притеснителни пропуски в безопасността при организацията и провеждането на спортното мероприятие".