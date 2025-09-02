Медия без
Още двама испанци отпаднаха за мача в София

Наложи се селекционерът Луис де ла Фуенте да повика пълен дебютант

Днес, 11:16
Фабиан Руис е един от най-опитните футболисти в състава на Испания със своите 39 мача и 6 гола за националния тим, а и заради факта, че играе за настоящия носител на трофея в Шампионската лига "Пари Сен Жермен".
Фабиан Руис е един от най-опитните футболисти в състава на Испания със своите 39 мача и 6 гола за националния тим, а и заради факта, че играе за настоящия носител на трофея в Шампионската лига "Пари Сен Жермен".

Още двама испански национали отпаднаха от състава за гостуванията срещу България в София в четвъртък и Турция в Коня на 7 септември от квалификациите за Мондиал 2026. Това са халфът Фабиан Руис ("Пари Сен Жермен"), който е с мускулна травма и нападателят Йереми Пино ("Кристъл Палас"), който има болки в десния глезен.

По-осезаема ще е липсата на Руис, който е сред основните футболисти в тима на селекционера Луис де ла Фуенте, а е и сред титулярите на френския доминант и настоящ носител на трофея в Шампионската лига "Пари Сен Жермен". "Това е чувствителна загуба за Испания, тъй като Фабиан се беше превърнал в ключов играч в халфовата линия на националния отбор", потвърди и испанският вестник "Марка".

Така вече трима футболисти от обявения списък на Де ла Фуенте останаха извън групата за предстоящите квалификации, след като още в петък стана ясно, че е контузен и Гави ("Барселона"), а на мястото му бе повикан Алейш Гарсия от "Байер" (Леверкузен). Сега селекционерът реши да повика заместник само на Йереми Пино. Това е нападателят на "Райо Валекано" Хорхе де Фрутос (28 г.), който е пълен дебютант.

Отборът на Испания се очаква да пристигне тази вечер в София около 20:00 ч., за да използва утрешния ден за аклиматизация. Всички билети за двубоя в четвъртък от 21:45 ч. на ст. "Васил Левски" вече са разпродадени.

