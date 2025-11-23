КУПА НА БЪЛГАРИЯ, 1/8-ФИНАЛИ - ПРОГРАМА

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

11 декември (четвъртък)

"Левски" - "Витоша" (Бистрица) 17:30 ч.

(по Диема спорт)

12 декември (петък)

"Черно море" - "Арда" 17:30 ч.

(по Диема спорт)



13 декември (събота)

"Славия" - "ЦСКА 1948" 12:00 ч.

(по Диема спорт)



"Спартак 1918" - "Ботев" (Пд) 15:00 ч.

(по Диема спорт)



ЦСКА - "Локомотив 1929" (Сф) 18:00 ч.

(по Диема спорт)



14 декември (неделя)

"Добруджа" - "Ботев" (Вр) 13:00 ч.

(по Диема спорт)



"Локомотив" (Пд) - "Монтана" 16:00 ч.

(по Диема спорт)



15 декември (понеделник)