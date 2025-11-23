Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

КУПА НА БЪЛГАРИЯ, 1/8-ФИНАЛИ - ПРОГРАМА

Днес, 06:44
СПОРТАЛ

11 декември (четвъртък)

"Левски" - "Витоша" (Бистрица)  17:30 ч.
(по Диема спорт)

12 декември (петък)

"Черно море" - "Арда"  17:30 ч.
(по Диема спорт)
 
13 декември (събота)

"Славия" - "ЦСКА 1948"  12:00 ч.
(по Диема спорт)
 
"Спартак 1918" - "Ботев" (Пд)  15:00 ч.
(по Диема спорт)
 
ЦСКА - "Локомотив 1929" (Сф)  18:00 ч.
(по Диема спорт)
 
14 декември (неделя)

"Добруджа" - "Ботев" (Вр)  13:00 ч.
(по Диема спорт)

"Локомотив" (Пд) - "Монтана"  16:00 ч.
(по Диема спорт)
 
15 декември (понеделник)

"Септември" (Сф) - "Лудогорец"  17:30 ч.
(по Диема спорт)

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Купа на България

Още новини по темата

"Левски" извади най-голям късмет за купата
05 Ноем. 2025

КУПА НА БЪЛГАРИЯ, 1/16-ФИНАЛИ - РЕЗУЛТАТИ И ПРОГРАМА (видео репортажи)
30 Окт. 2025

"Лудогорец" взе с много мъка първата си победа от месец насам
30 Окт. 2025

"Левски" стигна с лекота до 1/8-финал, а ЦСКА се поизмъчи
29 Окт. 2025

Носителят на Купата на България започва защитата с труден старт
26 Септ. 2025

"Лудогорец" огорчи ЦСКА пред 40 000 на "Васил Левски"
22 Май 2025

Томаш: ЦСКА превъзхожда "Лудогорец" с история и фенове
21 Май 2025

"Лудогорец" стигна шести финал за купата и първи срещу ЦСКА
23 Апр. 2025

КУПА НА БЪЛГАРИЯ, 1/2-ФИНАЛИ, РЕВАНШИ - РЕЗУЛТАТИ И ПРОГРАМА (видео репортажи)
23 Апр. 2025

"Лудогорец" вече е с единия крак на финал
10 Апр. 2025

КУПА НА БЪЛГАРИЯ, 1/2-ФИНАЛИ - РЕЗУЛТАТИ (видео репортажи)
10 Апр. 2025

ЦСКА и "Черно море" завързаха интригата в 1/2-финала с равенство
09 Апр. 2025

"Черно море" върна Купата на България във Варна след 10 г. пауза
16 Март 2025

Треньорът на националния отбор Илиан Илиев подава оставка
28 Февр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов поглежда към аварийния изход
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Очаквате ли протестите да се засилят?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ