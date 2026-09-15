Клауза за 1 млн. евро остави "Лудогорец" без треньор

Булфото Томас Райс по време на снощния мач на "Лудогорец" срещу "Септември", който може да се окаже последен за него като треньор на разградския отбор.

"Лудогорец" изненадващо бе напуснат от треньора си Томас Райс. Водещите турски медии съобщиха в началото на деня, че 52-годишният германски специалист е в напреднали преговори с местния "Трабзонспор", който си търси заместник на освободения Фатих Теке. По-късно Т24Spor, Vaziyet и ahaber обявиха, че всичко е договорено и частният самолет на собственика клуба Ертугрул Доган е заминал за Варна, за да доведе Райс. А късно тази вечер той пристигна в Трабзон и сложи шалче на отбора, а на летището го чакаха възторжени фенове. Треньорът ще води тима още в съботното домакинство срещу "Галатасарай".

Ръководството на клуба е с амбиции за титлата в Турция, след като привлече през лятото досегашната звезда на "Ливърпул" Мохамед Салах и търсеше опитен специалист, който да изведе отбора от кризата. "Трабзонспор" в момента е на 7-о място със 7 точки след пет кръга и отпадна от Лига Европа, като ще продължи участие в Лигата на конференцията. В отбора под наем от "Манчестър Юн" играе вратарят Андре Онана, а капитан е бившият защитник на "Манчестър С", "Фиорентина" и "Атлетико" (М) Стефан Савич.

Изборът на клуба от Трабзон е паднал върху Райс заради опита му в турското първенство. Той води "Самсунспор" от юни 2024 г. до февруари 2026 г., като още през първия сезон извежда отбора до трето място в турската Суперлига. През сезон 2025/26 участва с отбора в Лигата на конференцията, където достига до елиминационната фаза.

Ръководството на "Лудогорец" е уведомено, че ще бъде платена откупната клауза в договора на германеца, която е в размен на 1 млн. евро. Самият контракт на треньора с разградчани е до юни 2027 г.

Райс беше представен в "Лудогорец" на 12 юли, седмица преди първия официален мач - срещу "Апоел" (Тел Авив) в Лига на конференцията, като краткият период на адаптация на наставника с отбора до голяма степен оказа влияние за отпадането от турнира. В шампионата тимът от Разград се представя добре - без загуба е след първите 9 кръга и след снощния успех над "Септември" с 2:1 заема второто място със 7 победи и 2 равенства, като е само на 2 точки от лидера "Левски".

Разговорите между Райс и "Трабзонспор" явно са протекли в рамките на днешния ден, тъй като вчера след мача със "Септември" той правеше планове за работата си в "Лудогорец" през предстоящата шампионатна пауза заради мачовете на националните отбори в турнира Лига на нациите.

Любопитното е, че "Трабзонспор" ще гостува срещу ЦСКА на 26 ноември в мач от основната фаза на Лигата на конференцията.