Не им върви на супергерои(ни)те

А помните ли как супергероите бяха най-ценният актив на Холивуд и всичко, до което се докоснеха, се превръщаше в злато? Въпреки някои изключения, седемте години от ковид пандемията насам могат да се опишат с диагнозата superhero fatigue (умора от супергероите - бел. ред.). И даже това да е умора от тъпите филми и безкрайните повторения, а не от тематиката и настроението – едва ли някой ще оспори, че публиката все по-малко се интересува от мъже в чорапогащи, които спасяват света.

Но опитите продължават. И докато Marvel подготвя новата си суперепопея "Отмъстителите: Възходът на доктор Дуум", конкурентите от DC се опитват да преодолеят провалите на Зак Снайдер и да изградят геройския си свят наново. Това става под ръководството на Джеймс Гън (заснел трите "Пазители на галактиката", ами, за Marvel) и Питър Сафран. Първият филм от тяхното продуцентско портфолио бе излезлият миналото лято "Супермен", където Гън е и режисьор. Първата му работа бе да бие шута на Хенри Кавил и да го замени с млад, напълно неизвестен хубавеляк - Дейвид Коренсует. В "Супермен" имаше Гън-овска чепатост и хуманизъм, и може би затова той изкара (само) 618 млн. долара, които стигнаха за десетото място в годишния боксофис.

Но че вселената на DC се опитва не само да се поднови, а и да се подмлади - се вижда с просто око и във втория опит, "Супергърл". Съвсем очевидно е в коя аудитория се целят Гън и Warner Bros. По-циничната и мрачна роднина на Супермен - Кара Зор-Ел, е изиграна от съвсем младата австралийка Мили Алкок ("Домът на дракона"). Нейното убедително присъствие е сред малкото сполуки в този филм, режисиран от сънародника й Крейг Гилеспи. Неговият подпис стои под разнообразни и интересни филми като "Ларс и истинското момиче", "Аз, Тоня" и "Круела". Но когато му повер+яват огромния бюджет на "Супергърл", креативността издиша под студийния натиск.

Филмът притежава по-малко собствени черти, отколкото преаранжирани елементи от "Междузвездни войни" и "Лудия Макс". И макар Джейсън Момоа да е забавен като рокер без никакъв етос, ролята му увисва в нищото. Колкото и да се старае титулярната актриса, нещата със сценария не са се получили. За 170 милиона долара "Супергърл" изглежда странно скромен и лишен от мащаб. Екшънът е доста, но вълнението - недостатъчно. Дори очарователното куче Крипто не може да го спаси. Това е филм, който се мисли за пънк рок, пише Variety. Но всъщност е един генеричен поп: липсват му и бунт, и ексцентричност. Понякога е забавно, но рядко те е грижа за персонажите и дали ще добутат до финалните надписи. А злодеят Крем, изигран от белгийския актьор Матиас Шьонерц, е направо смехотворен.

Опитите предимно мъжкият канон на комиксовите филми да бъде разнообразен със супергероини продължава, и това е похвално. Само че на супергероините, както и на супергероите, напоследък хич не им върви.