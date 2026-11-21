БНТ Генералният директор на БНТ Милена Милотинова смята, че увеличението от 3,3% на бюджета е недостатъчно на фона на прогнозната инфлация от 4% за 2027 г.

Българската национална телевизия ще получи 51,15 млн. евро от държавния бюджет през 2027 г. Това е с 1,64 млн. евро повече спрямо настоящата година. Увеличението на средствата идва на фона на обществените критики към редакционната политика на медията и на намален дял на разходите за образование например.

За БНТ това е около 3,3% повишение на субсидията при прогнозна инфлация от 4%, поради което генералният директор на телевизията Милена Милотинова смята, че парите са недостатъчни. По представените от нея данни пред Парламентарната комисия по култура и медии става ясно, че 63% от държавните средства са предвидени за разходи за труд, работни заплати и осигуровки, а само 16,6 млн. евро - за издръжка, от които 4,8 млн. евро са предназначени за такси за разпространение на телевизионните програми, за което БНТ е задължена по закон.

На този фон държавната телевизия напоследък прави впечатление със спорни редакционни решения. Само в последните дни авторите на филма за "Чернобил" се оказаха с оттеглена покана за гостуване в ефир, в друго предаване не позволиха неудобни въпроси към премиера и министрите му, а лъжите около опита да се посегне на втория стълб бяха спестени на зрителите. Тази седмица БНТ загуби и поредното си известно име - дългогодишният репортер и редактор Катя Тодорова напусна "Панорама" с коментара "Всеки ден в журналистиката е битка да избираш свободата си и да я използваш за почтени цели". На 9 септември пък стана ясно, че водещият Георги Ангелов е освободен от предаването "История.БГ".

Увеличение на бюджета си ще получи и БНР. Тази година радиото получава 35,2 милиона евро, а от следващата управляващите отпускат 38,4 милиона евро, което се равнява на около 8-процентово увеличение. Субсидията за БТА пък се намалява с 11% и догодина тя ще разполага с 8,688 млн. евро. Агенцията също е в новините в последните дни с разкрития за близо 2-те години, които генералният й директор Кирил Вълчев - скоро вицепрезидент, е прекарал в командировки.

За 2026 г. трите обществени медии получават общо 94,56 милиона евро директно финансиране от държавата, през 2027 г. увеличението е почти 4%. Тези 98 милиона евро са около 0,07% от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната за 2027 г. (141,3 милиарда евро).