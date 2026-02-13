Медия без
BBC орязва драстично бюджета си

Това може да доведе до загуба на много работни места

13 Февр. 2026
Лицензионната такса за BBC ще се увеличи на 180 лири годишно от 1 април.
BBC планира да съкрати над 500 млн. лири от годишния си бюджет, което може да доведе до загуба на работни места и съкращения на програми, съобщават световни медии.

От корпорацията заявиха, че очакват да реализират икономии от около 10% от разходите си до 2029 г., без детайлни подробности за това кои услуги могат да бъдат засегнати. М.г. оперативните разходи на BBC възлизаха на малко над 6 млрд. лири, което означава, че съкращенията може да възлязат на около 600 млн. лири. Съобщенията за свиването на бюджета идват, след като през януари 2025 г. бе разкрито, че BBC World Service ще съкрати 130 работни места, за да спести около 6 млн. лири за следващата финансова година.

Един от генералните директори на корпорацията Тим Дейви информира персонала за най-новите планове в четвъртък, като заяви, че те ще засегнат всички части на корпорацията, включително търговското подразделение BBC Studios и публичната служба, финансирана от лицензионни такси. "За да останем конкурентоспособни и актуални, трябва да се адаптираме с цел и темпо", е съобщил той. По думите му през следващите 3 г., както всички в сектора, ще трябва да продължат да търсят икономии и да прехвърлят пари там, където са им необходими, за да останат актуални за аудиторията. 

Съкращенията са в допълнение към съществуващата програма за икономии и реинвестиции на стойност 700 млн. лири, която все още трябва да запълни дефицит от 150 млн. лири. Финансирана предимно чрез годишната лицензионна такса от 174,50 лири, плащана от домакинствата, които гледат телевизия в Обединеното кралство, BBC е подложена на натиск по отношение на рентабилността си, тъй като се сблъсква с конкуренцията на стрийминг гиганти като Netflix и Disney+. В началото на този месец бе обявено, че лицензионната такса ще се увеличи на 180 лири годишно от 1 април. Преди това стана ясно, че BBC е загубила над 1 млрд. лири за една година, тъй като рекорден брой от едно на всеки осем домакинства е отказало да плати таксата.

BBC e подложена и на друга турбуленция, предизвикана от подвеждащото редактиране на реч на американския президент Доналд Тръмп. Той заведе дело за клевета срещу медията във Флорида на стойност 10 млрд. долара, а федерален съдия там определи дата за съдебен процес през февруари 2027 г.

 

 

 

