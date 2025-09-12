Медия без
Швейцарски производител на часовници иронизира митата на Тръмп

"Суоч" пусна модел с размени места на три и девет на циферблата заради новото мито от 39%

Днес, 15:45
Часовникът, наречен "WHAT IF...TARIFFS?", струва 139 швейцарски франка (175 долара).
Швейцарският производител на часовници "Суоч" (Swatch) започна да продава специално издание на часовник с разменени цифри три и девет на циферблата, което е закачка с наложените миналия месец от американския президент Доналд Тръмп мита от 39% върху вноса на стоки от Швейцария, предаде Ройтерс.

В Швейцария посрещнаха с шок и тревога митата, наложени от Тръмп, които са сред най-високите. Страната е водещ производител на висок клас часовници и други луксозни стоки.

Часовникът, наречен "WHAT IF...TARIFFS?" ("КАКВО, АКО... МИТА?"), струва 139 швейцарски франка (175 долара) и бе пуснат в продажба в сряда. Той се предлага само в Швейцария, съобщи днес говорител на компанията.

Той подчерта, че часовникът е направен с многозначително "намигване" и е знак за събуждане към швейцарското правителство, което досега не е успяло да осигури намаляване на митата.

Швейцарският производител на луксозни часовници обяви, че часовникът няма да остане дълго време на пазара.

"Веднага след като САЩ променят митата за Швейцария, ние незабавно ще спрем да продаваме този часовник", каза говорителят, отказвайки да уточни колко часовника са продадени досега, но определяйки модела като "огромен успех".

Уебсайтът на "Суоч" съобщи, че доставката на бежово-синия часовник може да се забавят с една до две седмици поради значително търсене. Той се предлага и в близо дузина магазини на "Суоч", включително тези на летищата в Цюрих и Женева.

Правителството на Швейцария се стреми да договори по-ниски мита с администрацията на Тръмп, откакто те бяха обявени. Министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник демонстрира доста оптимистичен тон по време на разговорите вчера, казвайки пред Си Ен Би Си, че правителството му "вероятно ще сключи сделка с Швейцария".

