Първи българин се заселва във Владивосток заради руските ценности

Днес, 08:54
Георги Илиев оформя документите си да се пресели във Владивосток
Аргументи и факти
Георги Илиев оформя документите си да се пресели във Владивосток

Българинът Георги Илиев е взел решение да се премести във Владивосток и вече е подал документи за разрешение за временно пребиваване, съобщи "Аргументи и факти". Това е станало възможно благодарение на указа на президента на Руската федерация от 19 август 2024 г. № 702, насочен към оказване на хуманитарна подкрепа на хора, които споделят традиционните руски духовно-нравствени ценности.

Георги Илиев, роден през 1972 г., разказва, че основната причина за преместването му са засилващите се в България, според него, гонения срещу руския език и култура. След като се завърнал от Москва, където присъствал на Парада на победата на 9 май, той бил задържан на летището в София и отведен на разпит в полицията. Този инцидент го подтикнал да реши да се премести в Русия.

Пресслужбата на Управлението по въпросите на миграцията към МВР на Русия в Приморския край отбелязва, че подобни обръщения към МВнР стават все повече. За една година от действието на указа са постъпили почти две хиляди заявления от чужденци, като около 1 300 вече са получили положителни решения.

В Приморския край миграционната служба за година е приела 51 заявления за временно пребиваване. Сред желаещите има четирима граждани на Австралия, двама – на Германия, 45 – на Южна Корея и по един – от САЩ и Полша. Седемнадесет заявления вече са одобрени, а останалите се разглеждат.

Георги възнамерява да започне работа във Владивосток – обмисля възможности в строителството или като шофьор. Освен това се надява да създаде семейство. Роднините му в България възприели новината различно: родителите го подкрепили, а братята и сестрите му се отнесли по-предпазливо. "Аргументи и факти" не съобщава къде живее Илиев в България.

Пресслужбата подчертава, че заявления за разрешение за временно пребиваване могат да се подават както в Русия, така и в чужбина чрез руските дипломатически представителства.

