Недоволните от "либералните ценности" българи не искат да живеят в Русия

За година само около 1800 чужденци от цял свят са поискали да се преместят в Русия заради традиционните ценности. 1300 души са били одобрени. Сред тях няма нито един българин.

Това става ясно от изявление на говорителя на руското вътрешно министерство Ирина Волк, цитирана от ТАСС. Сред кандидатите най-много са гражданите на Германия (369), Латвия (185), САЩ (163), Франция (136), Италия (133), Естония (87), Великобритания (87), Южна Корея (78), Канада (78), Литва (64). Не е ясно колко от кандидатите са от руски произход.

Най-голямо количество заявления за временно пребиваване са подадени в Москва (594), Санкт-Петербург (300), Московска област (186) и Краснодарския край (176).

През август 2024 г. президентът Владимир Путин подписа указ, с който разреши на чужденци, споделящи "традиционните руски духовно-нравствени ценности", да могат да се преместят в Русия, без да изпълняват задължителните условия за това - например да знаят руски език, да познават руската история и законодателство и др. Като мотив за преместването трябва да се посочи "неприемането на реализираната от техните държави политика, натрапваща неолиберални идеологически постановки, противоречащи на традиционните руски духовно-нравствени ценности".

Противниците на "неолибералните постановки" трябва да се обърнат с писмена молба до руските консулства и посолства. Те ще могат да получат еднократна виза за три месеца. Не се уточнява какво ще се случи, след като визата изтече.

На 20 септември руското правителство утвърди "черния" списък с държавите, чиито граждани ще се ползват с тази "привилегия". В него попаднаха 47 държави, сред които и България. От ЕС в него не са само Унгария и Словакия.

Някои от преместилите се обаче се сблъскват челно с руската реалност. Американецът Дерек Хъфман например попадна на фронта веднага след пристигането си в Русия.

46-годишният тексасец се премести в Русия заедно със семейството си в началото на 2025 г. и започна да води в Youtube видео блог за живота си. Там съпругата на Дерек - ДеАнна, през сълзи разказа какво се е случило с мъжа й. Оказва се, че той е подписал договор с руското министерство на отбраната с идеята да стане военен кореспондент, но бил изпратен на фронта без почти никакво обучение.

"Той винаги се е изказвал с уважение към Русия, нейния президент и народа. Той винаги постъпва както е правилно. Ние искаме да станем граждани на Русия и истински да станем част от този народ. За него постъпването в армията е начин да отстоява това, в което той вярва, да се бори за делото, което подкрепя", разказваше ДеАнна в интервю за РИА "Новости" през юни.

Разочарованието обаче не закъснява. Вместо да бъде военен кореспондент, Хъфман е изпратен на фронта след едноседмична подготовка на тренировъчен полигон. А семейството не е получило и парите, които му се полагат при подписване на договора. Във видеобръщение в Reddit ДеАнна разказва, че на мъжа й обещали и преместване в ремонтни войски, но "и това явно няма да се случи". Обучението е на руски език, а той не говори този език. "Ако ти не разбираш езика, как ще те научат на нещо", недоумява тя.

И добавя, че Дерек се чувства като "хвърлен на вълците" и се уповава само на вярата си - както и цялото му семейство, което постоянно се моли за него. Съдбата му по-нататък не е известна. Семейството отказва вече всякакъв коментар.