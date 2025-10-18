Медия без
Принц Андрю сдаде кралските си титли заради скандала с Епстийн

Днес, 07:40
Принц Андрю се отказа доброволно от всички кралски титли.
ЕПА/БГНЕС архив
Принц Андрю се отказа доброволно от всички кралски титли.

Британският принц Андрю обяви, че се отказва от всичките си кралски титли, включително херцог на Йорк и рицар на Ордена на жартиерата, след разговор със своя брат - крал Чарлз III, и други членове на кралското семейство. Вторият син на покойната кралица Елизабет II ще сдаде и рицарското си звание - Кавалер на Големия кръст на Кралския викториански орден.

Причината са поредицата скандални разкрития за отношенията на 65-годишния Андрю с покойния финансист, съден за сексуални престъпления, Джефри Епстийн. Официалното изявление на принца гласи:

"В разговор с краля и моето най-близко и по-широко семейство, стигнахме до заключението, че продължаващите обвинения срещу мен отвличат вниманието от работата на Негово Величество и кралското семейство. Реших, както винаги, да поставя дълга си към семейството и страната си на първо място. Поддържам решението си отпреди пет години да се оттегля от обществения живот. Със съгласието на Негово Величество смятам, че сега трябва да направя още една крачка. Следователно вече няма да използвам титлите си или почестите, които са ми били дадени. Както казах по-рано, категорично отричам обвиненията срещу мен."

Все пак Андрю ще запази своята титла принц, тъй като тя му се полага по рождение като син на монарх. Титлите, които ще загуби, са му дадени по-късно през живота, включително титлата херцог на Йорк, която получава, когато през 1986 г. се жени за английската писателка Сара Фъргюсън. Двамата се развеждат през 1996 г.

През 2022 г. принцът беше лишен от повечето си титли и отстранен от кралските си задължения заради връзките с Епстийн. В същата година той уреди извънсъдебно спора с Вирджиния Джуфре, която през април 2025 г. се самоуби на 41-годишна възраст. Тя обвиняваше Андрю, че е правил секс с нея, когато е била тийнейджърка. Принцът и до момента го отрича, но нейната версия отново привлече вниманието в последната седмица с излизането на мемоарите ѝ.

Джефри Епстийн също се самоуби през 2019 г., докато очакваше в ареста присъда по повдигнатите му обвинения за сексуална експлоатация. Мащабното разследване разкри, че той е организирал в дома си в Манхатън срещи на влиятелни личности с непълнолетни момичета. Приятелският му кръг е включвал политици, бизнесмени и звезди от шоубизнеса от цял свят.

Ключови думи:

Принц Андрю, Джефри Епстийн

