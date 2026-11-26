Машинистите на лондонското метро започват днес първата от поредица 24-часови стачки, които ще доведат до нарушения в движението на влаковете в британската столица, съобщава ДПА, позовавайки се на британската агенция Пи Ей Медия (PA Media), предава БТА.

Членовете на синдиката „Рейл, Маритайм енд Транспорт Юниън“ (Rail, Maritime and Transport union, RMT) ще спрат работа в 12:00 ч. местно време заради неуреден спор с ръководството относно въвеждането на четиридневна работна седмица, при която се предвижда смените на машинистите да бъдат по-дълги.

Транспортната служба „Транспорт фор Лондон“ (Transport for London, TfL) предупреди пътниците за нарушения преди, по време и след стачката. Очаква се нормалното обслужване да продължи до около 10:00 ч. днес, след което броят на влаковете постепенно ще намалява. От обяд повечето линии ще работят, но със смущения. По линиите „Съркъл“ и „Пикадили“ няма да има движение през целия ден, а по линията „Уотърлу енд Сити“ – след обяд.

В петък услугите ще започнат по-късно от обичайното. Нарушенията по всички линии се очаква да продължат до около обяд, след което ще има допълнителни затруднения през следобедните и вечерните часове. Нормалното движение трябва да бъде възстановено около 18:00 ч.

„Транспорт фор Лондон“ е представила преработено предложение за доброволно преминаване на машинистите към четиридневна работна седмица. То включва и възможност те да запазят петдневната си седмица, като им бъде гарантирано оставането в същото депо. Синдикатът „Аслеф“ (Aslef) подкрепя предложението и неговите членове ще работят нормално.

Директорът по обслужването на пътниците в лондонското метро Ник Дент подчерта, че промените са доброволни, и отхвърли твърденията на RMT, че машинистите ще трябва да прекарват повече време в управлението на влаковете, което би увеличило умората им. Той заяви пред Пи Ей Медия, че предложенията ще подобрят надеждността на услугата и баланса между работата и личния живот.

Генералният секретар на RMT Еди Демпси отхвърли това обяснение. По думите му целта е по-малко машинисти да поемат повече работа, като същевременно ръководството получи по-голяма гъвкавост за сметка на служителите.

Следващите 24-часови стачки са планирани за 17 и 19 декември, 4 и 6 януари и 17, 23 и 25 февруари.

Ръководителката на бизнес организацията „Лондон Херитидж Куортър“ (London Heritage Quarter) Рут Дъстън, която представлява 7000 предприятия в райони като Виктория, Уестминстър и Уайтхол, заяви, че прекъсванията ще навредят сериозно на бизнеса в период на интензивна търговия. Тя призова преговорите да бъдат подновени, за да се ограничи икономическият ефект от стачката.