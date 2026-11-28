Bild Нидерландецът Стефан Вийкамп е осъден на 8 месеца условно в Германия и глоба от 1000 евро

Съд в германския град Мюнстер осъди 58-годишния нидерландски гражданин Стефан Вийкамп, известен като „нидерландския Хитлер“, на осем месеца условно за разпалване на омраза. Той трябва също да плати глоба в размер на 1000 евро и да покрие съдебните разноски, съобщава Bild.

Повод за присъдата станаха негови изказвания по време на демонстрация на десни екстремисти на 19 юли 2025 г. В интервю в YouTube Вийкамп нарече Хитлер „гениален“ и заяви: „Моята любов към Германия е Адолф Хитлер“.

Първоначално съдът му наложи глоба от 2800 евро, но след обжалване преразгледа делото и намали сумата на 1000 евро, като взе предвид финансовото положение на обвиняемия. Съдията подчерта, че свободата на словото има граници.

Вийкамп отдавна участва в прояви на германската и нидерландската крайна десница. През 2017 г. той става част от ръководството на неонацистката партия „Десните“, която впоследствие е разпусната.