Цели семейства в България и Румъния живеят в разкош благодарение на социалните плащания от германската държава. Това заяви съпредседателят на партията „Алтернатива за Германия“ (АзГ) Алис Вайдел от трибуната на Бундестага.

Изказването беше направено на 25 ноември по време на дебатите по проектобюджета на Германия за 2027 г., възлизащ на 560,9 млрд. евро, в присъствието на канцлера Фридрих Мерц, съобщи БГНЕС.

Вайдел разкритикува германската система за социално подпомагане и постави под съмнение контрола върху изплащането на детски надбавки за деца, живеещи извън страната.

„Никой не знае със сигурност дали тези деца изобщо съществуват, но в Румъния и България цели семейства живеят царски благодарение на помощите от Германия“, заяви лидерът на АзГ, става ясно от стенограмата на Бундестага.

Според Вайдел изплащаните детски надбавки за деца в чужбина са се увеличили десетократно в рамките на няколко години, достигайки над половин милиард евро годишно. В речта си тя не представи конкретни доказателства за твърденията си относно семействата в България и Румъния.

Вайдел атакува и цялостната социална и миграционна политика на правителството на Фридрих Мерц. Тя заяви, че разходите за германската система за социално подпомагане Bürgergeld надхвърлят 50 млрд. евро и продължават да растат. По думите ѝ близо две трети от получателите на тези помощи са с мигрантски произход.

Съпредседателят на АзГ настоя за засилен граничен контрол, отказ за допускане на нелегални мигранти, ускоряване на депортациите, предоставяне на помощи в натура вместо парични средства на кандидатите за убежище и въвеждане на по-строги критерии за придобиване на германско гражданство, което да бъде възможно най-рано след десет години.

Букурещ реагира остро

Румънският външен министър Дан Некулъеску отхвърли обвиненията на Вайдел след среща с представители на румънската общност в Берлин, предаде „Аджерпрес“.

„Отхвърляме използването на румънската общност в Германия за политически цели и опитите за разпалване на напрежение в нашите общества“, заяви Некулъеску.

Ръководителят на румънската дипломация посочи, че заетостта сред румънските граждани в Германия е около 70%, което е едно от най-високите равнища сред гражданите на ЕС, живеещи в страната.

Той подчерта, че икономическият и общественият принос на румънската общност е признат както от германските власти, така и от работодателите.

Европейското законодателство позволява изплащането на детски надбавки в чужбина

Съгласно правилата на ЕС за координация на системите за социална сигурност гражданите, които работят в една държава членка, могат при определени условия да получават семейни помощи за децата си, живеещи в друга държава от Съюза.

Германската Федерална агенция по заетостта изрично посочва, че при кандидатстване за детски надбавки в трансгранични случаи трябва да бъде представено копие от удостоверението за раждане на детето или друг официален документ, доказващ неговото съществуване, както и документи за трудовата дейност на кандидата.

Следователно самото изплащане на германски детски надбавки за деца, живеещи в България или Румъния, не представлява нарушение на закона.

Изказването на Вайдел идва само няколко седмици след като тя обвини в социалната мрежа X румънските мигранти, че ограбват германската социална система. Тогава политикът отново настоя за радикална промяна на миграционната политика на Германия. |