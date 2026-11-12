София получи €282 млн. грант за нови метровлакове и електробуси

МРРБ „Разчитаме скоро да бъде изградена и пусната в експлоатация метролинията от центъра до Цариградско шосе, връзката с Обеля и връзката, която ще осигури контакта с жп гарата, както и продължението на околовръстния път от метростанциите на Люлин към Софийския околовръстен път“, обяви регионалният министър арх. Иван Шишков на подписването на договора с кмета Васил Терзиев.

Столична община получава 282 млн. евро от ЕС за инвестиции в градския транспорт. Министър Иван Шишков и и кметът Васил Терзиев подписаха договора за финансиране по европрограмата "Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г." по проекта за разширяване на метрото, обновяване на градския транспорт и изграждане на пътна инфраструктура.

Общата стойност на проекта е към 800 млн. евро, като 282 млн. евро са безвъзмездна помощ от ЕС, а София ще вземе и кредит.

Средствата ще подпомогнат закупуването на 75 нови тролейбуса, 50 електробуса и изграждането на 16 зарядни станции. Предвидена е и доставката на 16 метровлака за линии 1, 2 и 4 на столичното метро. Проектът ще се изпълнява от Столична община, „Метрополитен“ и „Столичен електротранспорт“. Срокът за изпълнението му е 31 декември 2029 г.

Още дейности

Инвестиционният проект обхваща и няколко разширения на метрото. Сред тях е продължението на третата линия през „Слатина“ до бул. „Цариградско шосе“ - 6 км трасе и шест метростанции. Финансиране е предвидено и за метростанцията при бъдещата жп гара „Обеля“, която ще осигурява връзка с жп линията София – Кюстендил.

В проекта е включено и продължението на първата метролиния от станция „Люлин“ до Софийския околовръстен път. То е с дължина около 1.9 км и предвижда изграждането на две нови метростанции.

В дейностите по проекта са планирани още изграждането на участъка от бул. „Тодор Каблешков“ между ул. „Луи Айер“ и бул. „Черни връх“, вкл. тротоари, велоалеи, светофарни уредби. Ще бъде финансирано и удължаването на бул. „Рожен“ от жп надлеза до Северната скоростна тангента плюс ново трамвайно трасе.