КЕВР утвърди с 3.3% по-ниска цена на природния газ през януари

Днес, 11:17
Pixabay

Комисията за енергийно и водно регулирани утвърди предложената от "Булгаргаз" цена на природния газ от 1 януари в размер на 31.15 евро за мегаватчас (60.92 лв. за МВч), което е с 3.3% по-ниско от цената през декември.

За целия зимен сезон са осигурени газовите доставки за крайните снабдители, топлофикационните дружества и индустриалните клиенти на "Булгаргаз", увериха от енергийния регулатор. 

Справка на КЕВР показва, че януарската цена на природния газ, в която не включва цените за доскъп, пренос, акциз и ДДС, е по-ниска с 25% по-ниска от януари 2025 г. и с  21.5% по-ниска от януари 2024 г.

В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“(IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват съществена част от потреблението и имат важна роля за постигане на по-благоприятната цена на синьото гориво. „Булгаргаз“ е осигурил за месец януари и количества втечнен природен газ по сключени договори с търговци след организиран търг.  В ценовия микс за месеца е включено и количество от газохранилището в „Чирен“.

