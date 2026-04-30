КЕВР утвърди 5% по-висока цена на газа от 1 май

През юли предстои актуализиране на цената по договора с Азербайджан

Днес, 16:27
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за май в размер на 35.98 евро за мегаватчас - с 5% по-скъпо от предходния месец.

На тази цена „Булгаргаз“ ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

От енергийния регулатор посочват, че независимо от увеличението, цената остава конкурентна за българските потребители - с 10 евро по-ниска от котировките на газовата борса и сред най-ниските цени в Европа.

Основните фактори, които през следващите месеци ще влияят върху ценовите нива на газа, са геополитическите рискове за доставки по ключови маршрути, запълването на хранилищата  и конкуренцията за LNG между европейските и азиатските пазари, коментираха от КЕВР.

Благодарение на доставките по дългосрочния договор с Азербайджан потреблението на страната ще бъде покрито почти изцяло през летните месеци. През юли обаче предстои актуализиране на цената по договора с Азербайджан за доставка на природен газ, при което ще бъдат отчетени повишените международни цени на петрола, предупредиха от "Булгаргаз".

Още новини по темата

КЕВР утвърди с 3.3% по-ниска цена на природния газ през януари
30 Дек. 2025

Природният газ ще е с 8 стотинки по-евтин през юни
01 Юни 2025

