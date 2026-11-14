БАБХ хвана близо 3 т храни без документи в Кърджали

Илияна Димитрова Преди дни инспектори от дирекция "Граничен контрол" на БАБХ иззеха мед, овча лой, млечни и месни продукти на граничните контролно-пропускателни пунктове със Сърбия и Турция.

Над 2,7 тона храни без необходимите документи за произход и с нарушения при етикетирането и транспортирането са установени в товарен автомобил в Кърджали. Проверката е извършена от инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Кърджали след постъпило искане за съдействие от Районно управление - Кърджали, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), предаде БТА.

Превозваните храни включват 1180,65 кг продукти от животински произход и 1523,45 кг от неживотински произход. Сред тях са кашкавал, сирена и други млечни продукти, мед, пилешко месо, маслини, зелеви сарми, растителни масла, ядки, сосове, подправки и други хранителни стоки. Установено е също, че товарният автомобил не е регистриран по реда на Закона за храните и не разполага с необходимото хладилно оборудване и температурен контрол.

Част от продуктите са с изтекъл срок на годност, а при други липсват задължителната идентификационна маркировка и информация на български език. За храните не са представени придружаващи документи, удостоверяващи техния произход и годност. По данни на водача на камиона продуктите са с произход от Турция.

За констатираните нарушения инспекторите на ОДБХ - Кърджали са съставили акт за установяване на административно нарушение. Храните са иззети и ще бъдат насочени за унищожаване.

Преди дни инспектори от дирекция "Граничен контрол" на БАБХ иззеха мед, овча лой, млечни и месни продукти на граничните контролно-пропускателни пунктове със Сърбия и Турция. Действията бяха извършени съвместно със служители на Агенция "Митници".