седмичен хороскоп

Овен

Трудно постигате хармония

През седмицата отговорностите ви ще са толкова много, че е твърде вероятно да ви се наложи да работите извънредно или да оставите част от задълженията си за следващата. Днес и утре се насочете към занимания, които ще ви помогнат да се разтоварите. Като цяло през седемте дни трудно ще постигнете вътрешна хармония, ако не се приемете с всички положителни и отрицателни черти на характера си. Важно е да се пазите от извършването на неразумни харчове, особено за неща, от които можете да се лишите на този етап. Действайте логично, дори хората от прякото ви обкръжение да не виждат вашата логика. Постарайте се да бъдете себе си в любовта и в контактите с близките си. На част от вас ще им се наложи да овладеят надигащи се конфликти с интимната си половинка. Готовността ви за намирането на компромиси ще ви позволи да се освободите от вътрешните си тревоги.

Телец

Пазете сигурността си

Вложете сили, за да постигнете напредък в личните си проекти, но и се предпазвайте от прекомерни вълнения в професионалната сфера. Стремете се да не предприемате действия, които могат по някакъв начин да застрашат сигурността ви в делово или материално отношение. Ако не разполагате с широката подкрепа на приятели и колеги, то е време да помислите как да си я осигурите. Не си мислете, че като се захванете с няколко задачи едновременно, ще ги докарате всички до успешен край. Затова отмятайте делата едно по едно и чак след като свършите с тях, можете да предприемете нови ходове в професионалната сфера. Днес и утре се отдайте на пълен покой. Следвайте желанията си и не се страхувайте да вървите след интуицията си в любовта. Не пренебрегвайте приятелите и близките си за сметка на някои свои ангажименти от делови характер. Седмицата не е особено подходяща за взимането на важни решения.

Близнаци

Малък напредък

Макар и напрегната, последната седмица на август ще има стабилизиращ ефект за вас. Повечето от родените в знака ще бъдат доста натоварени с лични и делови задачи, което ограничава свободното им време. Трудностите, с които ще се сблъскате, са преди всичко от административно естество. Проблеми ще възникнат и в отношенията на бизнесмените с партньори и съдружници, които в някои случаи може да надминат допустимите граници и да прераснат в неконтролируеми сблъсъци. В професионален план се очертава слаб напредък. Би било добре, ако сте малко по-активни за контакти и при осъществяване на връзки в обществените среди. Дните обаче са добри за осъществяване на контакти на различни нива в деловата сфера и за достигане до споразумения относно бъдещи ангажименти. Не по-малко активност ще проявите при осъществяване на личните си цели, които в повечето случаи са насочени в сферата на интимното партньорство.

Рак

Проявете логика

Спокойни и уверени в себе си ще изглеждат повечето от Раците през седмицата и това ще е поради факта, че разчитат на нови възможности за реализация. Няма да е излишно обаче да проявите и повече логика в действията си. В делово отношение доста от вас ще имат крайно противоречиви желания, които едва ли ще ви сочат верния път. Това ще е и причина за колебания, които до голяма степен ще се дължат на личната ви нагласа и на желанието да демонстрирате динамика, която, за съжаление, по-често ще проявявате под формата на спорове и агресивни реакции. Тази външна изява е точно копие на постоянно действащите вътрешни противоречия, които сякаш се движат по спирала. През делничните дни се очертават полезни контакти, които ще ви дадат по-голяма яснота за развитието на събитията. Възможно е да поставите началото на нова любовна връзка по празниците.

Лъв

Изчакайте по-добри дни

Необходимостта от правилен и точен избор е характерна за мнозина. Точно в последните дни на август и първия на септември тази задача ще стои с цялата си сериозност пред вас и което е по-вярно - нямате право на грешка. От една страна, възможността за достигане до желаните цели е реална, но, от друга, е почти невъзможно да направите компромис, който да е значително по-голям от допустимото. При тези обстоятелства е най-благоразумно да изчакате по-добри времена и тогава да предприемете действия. В случай че този избор засяга работата ви, въпросът е доста по-сложен. На първо време не бива да влизате в конфронтация с никого. Всеки опит да излезете от ситуацията около вас ще дестабилизира позициите ви. Най-правилно е да не предприемате нищо за момента, за което ще ви помогнат почивните дни. Ако това се отнася до личния ви живот, спокойно може да следвате интуицията си и напълно да й се доверите.

Дева

Промени в личен план

Днес и утре загърбете служебните и финансовите грижи, за да се насладите на пълноценна почивка, посветена на вас и хората около вас. Направете промени в плановете си, особено ако можете да отделите време и да доставите радост на интимната си половинка. От понеделник нататък е малко вероятно да разполагате с време за всичко, което сте планирали. Обръщайте внимание на детайлите, ако сте пред подписването на договори. В професионалната сфера действайте така, сякаш няма да имате втори шанс. Мнозина трудно ще постигнат хармония в отношенията с колегите си, особено ако сте на различни позиции по конкретни въпроси. Постарайте се да бъдете концентрирани върху задачите, които ще ви донесат повишение. Част от вас ще имат желание да внесат някои промени в личен план след сряда, но не давайте основание на никого да взима отношение по тях.

Везни

Харчите неразумно

Още с настъпването на новата седмица ще трябва да се потрудите, за да постигнете финансова стабилност. Добре е да осъзнаете, че в последно време харчите парите си неразумно, което рано или късно ще има негативно отражение. Нищо няма да е такова, каквото ви е изглеждало в края на миналата седмица. Това с пълна сила важи както за професионалната сфера, така и за личния ви живот. Добре е да се освободите от някои свои заблуди, които могат несъзнателно да ви нанесат значително по-големи вреди, отколкото ползи. Изпълнявайте възложените ви от началници проекти без каквото и да било забавяне. Освободете се от присъствието на приятели, които ви пречат, вместо да ви помагат. Осланяйте се на шестото си чувство, защото то ще ви помогне безпогрешно да се ориентирате дори в сложната обстановка, възникнала по празниците. Седмицата ще се окаже ключова за вас във финансовата област.

Скорпион

Спестяванията се топят

Действайте напористо и с готовност да внесете промени в предварително изградените от вас планове. Не започвайте нови проекти. Отделете специално време за планиране и организиране на предстоящите почивни дни. Постарайте се да сте дисциплинирани в осъществяването на проектите, от които зависят парите ви. Не губете присъствие на духа, ако забележите стопяване на спестяванията ви за неща, които не сте могли да планирате от по-рано. Дните са благоприятни за инициативите ви от делови характер, както и при предприемане на конкретни действия във финансовата сфера. В любовта мнозина от вас ще са склонни да проявяват неоснователна ревност към интимната си половинка. Мнозина от вас ще забележат, че с лекота печелят съмишленици и поддръжници в лицето на влиятелни особи след сряда. В същото време ще разполагате и с подкрепата на колеги или приятели.

Стрелец

Залагайте на истината

През седмицата личното ви удовлетворение ще се дължи на добре свършената от вас работа в професионалната сфера. Част от вас ще осъзнаят, че с предприетите през изминалите седмици ходове са могли да изградят нова основа за развитие в кариерата си. До средата на седмицата инициативите ви в професионалната сфера ще се развиват според предварителните ви очаквания. Постарайте се да залагате на истината, защото тя ще ви даде много повече от фалшивото спокойствие, което се опитват да ви втълпят приятели. Ще получите значителни ползи и приятни известия, ако сте вложили значителни суми в недвижим имот. Постарайте се да спечелите на своя страна верен съдружник, в случай че се насочите към реализацията на нов проект. Финансовите ви приходи ще са добри. Днес и утре подредете по разумен начин ангажиментите си, за да разполагате с достатъчно време и за отдих.

Козирог

Радвате се на късмет

Самочувствието в професионалната сфера заслужено ще се подобри, и то благодарение на усилията и постигнатите резултати. Идеализмът ви ще има благоприятен ефект върху интимната ви връзка. Направете необходимите промени в стила си на работа, за да съхраните постигнатото. Не пренебрегвайте рутинните си ангажименти, дори да не ви е до тях сега. Не загърбвайте обещанията, дадени на партньора в любовта. Като цяло през седемте дни ще се радвате на късмет, особено към края на седмицата. Добре е да прецените рисковете, които поемате от материален характер, за да можете безпроблемно да си върнете направена инвестиция. Удовлетворението в любовта ще зависи и от личните усилия, които влагате в текущата си връзка. Днес и утре мнозина от вас ще изпитат сериозни трудности в комуникацията с интимната половинка. В тази посока можете да очаквате сериозни изненади.

Водолей

Бушуват страсти

През цялата седмица се опитвайте да овладеете бушуващите в главата ви страсти. Не се поддавайте на самозаблуди и внушения, за да не се задълбочат проблемите ви. Посрещнете критиките, отправени ви от близък, защото те ще са ви от помощ в най-скоро време. Не си позволявайте да се отнасяте несериозно към възложените ви от началници задачи. Внимавайте да не попаднете в деликатна ситуация на работното място, защото впоследствие ще ви е трудно да излезете от нея без наранявания. Действайте по съвест, но също така знайте, че ще се нуждаете и от доза хитрост, особено ако не разполагате с достатъчно възможности, за да се справите с конкуренцията на недоброжелателите си. Действайте със замах, ако не искате да ви разиграват. Мнозина от трайно обвързаните сред вас ще осъзнаят, че преди време са си създали излишни възторжени представи.

Риби

С ясна представа за нещата

През цялата седмица ще се нуждаете от съмишленици, за да осъществите намеренията си. Опитайте се да бъдете точни към хората, които ви подкрепят, защото в противен случай рискувате да загубите завинаги гласуваното от тях доверие. Постарайте се да изместите напрежението от съзнанието си с физическа активност през идващите седем дни. Така балансът ще ви помогне да посрещнете каквито и да било предизвикателства от делови характер. Първият ден от седмицата е подходящ да се погрижите за делата, които засягат близките, интимната половинка и дома ви. Постарайте се да изградите ясна представа за нещата, които могат да ви създадат проблеми, за да реагирате адекватно. Дори и казаната истина да не е по вкуса ви, се постарайте да овладеете емоциите си, защото рискувате с предприетите от вас импулсивни ходове несъзнателно да си навредите.