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Вагнер с изкуствен интелект бе освиркан в Байройт

Световноизвестният фестивал, посветен на композитора, чества 150-годишнина

03 Авг. 2026
Световноизвестният Вагнеров фестивал се провежда в Байройт вече 150 години.
ЕПА/БГНЕС
Световноизвестният Вагнеров фестивал се провежда в Байройт вече 150 години.

Експеримент с изкуствен интелект на ежегодния фестивал, посветен на композитора Рихард Вагнер, в германския гр+ад Байройт бе освиркан от публиката след представянето си. Това лято световноизвестният музикален форум чества своята 150-годишнина.

Кураторът Маркус Лобес и неговият екип бяха посрещнати с негативни реакции, когато излязоха на сцената в края на вечерното представление на "Залезът на боговете" през уикенда. Въпреки това певците и музикантите, както и диригентът Кристиан Тилеман, получиха аплодисменти от публиката, уточнява утешително ДПА.

Организаторите на фестивала обясниха преди представлението, че за първи път изкуствен интелект ще участва на сцената на фестивала, но "не като персонаж, а като сила, генерираща образи". Прожекцията, реализирана с помощта на изкуствен интелект, включваше сцени от предишни представления от тетралогията "Пръстенът на нибелунга" на Вагнер и исторически теми, базирани на изображения, предварително подбрани от Лобес – директор на Академията за театър и дигитални умения в Дортмунд, и екипа му.

Показаният на сцената озадачи публиката, като сред изображенията бяха такива на бившия германски канцлер Хелмут Кол, кулите на Световния търговски център след атентанта от 11 септември 2001 г. и специална пощенска марка, посветена на обединението на Германия през 1990 г.

На уебсайта на фестивала се посочва, че "всяко представление ще бъде уникално – защото образите и асоциациите никога не стоят на едно място". Предстоят още две продукции. 

Байройтският фестивал, който беше открит на 25 юли, ще продължи до 26 август. На церемонията по откриването присъстваха федералният канцлер Фридрих Мерц, бившият канцлер Ангела Меркел, министър-председателят на Бавария Маркус Сьодер и др.

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Ключови думи:

Рихард Вагнер, Байройт

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