Ученици на Башар Рахал и Здравко Митков спечелиха кастинг в театър „София“

Театър „София“ съобщи имената на двамата млади актьори, спечелили обявените в края на април и началото на май от общинската трупа кастинги за актьор и актриса. Избраните са Гергана Филипова и Мирослав Тънгаров.

Гергана Филипова е абсолвентка в специалност „Актьорско майсторство“ в театрален колеж „Любен Гройс“ в класа на Башар Рахал. Творческият ѝ път е започнал още през ученическите ѝ години от театрално студио „Артистик“ в Силистра, където е играла в „Рибарски свади“, „Чарли и шоколадовата фабрика“, „Валентиновден“, "Моите любими 30", „Полет над кукувиче гнездо“, „Нечутите“ и др. Два пъти е носител на наградата за най-добра женска роля от националния театрален фестивал „Климент Михайлов“ в Русе: за Валентина от спектакъла „Валентиновден“ (2021) и за сестра Рачид от „Полет над кукувиче гнездо".

Мирослав е абсолвент по специалност „Актьорство за драматичен театър“ в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Здравко Митков. Носител е на „Стипендията на Ламбо“ за 2025 г., предоставяна на млади артисти за постижения в овладяването на театралното изкуство. Отличието се присъжда от основания от незабравимия Стефан Данаилов фестивал „Сцена на кръстопът“. В театър НАТФИЗ участва в постановките „Уморените коне ги убиват, нали?“, „Очарователната обущарка“, „Пикник на бойното поле“, „Страната на лъжците“, „Волпоне“, „Ромул Велики“ и др.

След седмица Гергана Филипова ще има първа репетиция за спектакъла „Ужасните родители“, който режисьорът Недялко Делчев ще поставя в театър „София“ по известната пиеса на Жан Кокто, научи „Сега“. Премиерата е предвидена за началото на новия сезон през октомври.

Мирослав Тънгаров пък ще влезе в спектакъла „Любов и други аварии“ по пиесата на Александра Славова и Любомира Видева, спечелила последното издание на драматургичния конкурс на театъра. Той ще се редува в ролята на симпатичния и отвеян хипар с расти с Ованес Торосян, който е и режисьор на постановката.

Интересът към обявения от театър „София“ кастинг бе огромен – общо получените кандидатури са били над 360, а до участие в подбора бяха допуснати близо 100 участници. "Това не е просто интерес към роли. Това е вълна от млади гласове, които настояват да бъдат чути на сцената – хора, за които театърът е необходимост, посока и начин на съществуване", отбелязват от общинската трупа.

След два интензивни дни, изпълнени с монолози, задачи, емоции и вълнение, двете комисии взеха своето единодушно решение. Кастингът е бил проведен на обновената камерна сцена в театъра: за мъжете – в рамките на един ден, а за жените – на два. В комисията за избор на млад актьор бяха директорът на трупата Ириней Константинов и режисьорът на „Любов и други аварии“ Ованес Торосян, а за актриса – отново Ириней Константинов и режисьорът на „Ужасните родители“ Недялко Делчев.

Театър "София" от години остава едно от пространствата, които последователно отварят врати за новото поколение актьори – не като жест, а като мисия. Всяка подобна инициатива е част от тази линия на приемственост, в която сцената не принадлежи само на утвърдените имена, а и на онези, които тепърва ще я откриват, казват от екипа на театър "София", пожелавайки на новите си колеги на добър час в изкуството.