Ученици на Башар Рахал и Здравко Митков спечелиха кастинг в театър „София“

Гергана Филипова и Мирослав Тънгаров влизат в спектаклите „Ужасните родители“ и „Любов и други аварии“

Днес, 17:32
Младите актьори започват подготовка за първите си роли на общинската сцена.
Младите актьори започват подготовка за първите си роли на общинската сцена.

Театър „София“ съобщи имената на двамата млади актьори, спечелили обявените в края на април и началото на май от общинската трупа кастинги за актьор и актриса. Избраните са Гергана Филипова и Мирослав Тънгаров.

Гергана Филипова е абсолвентка в специалност „Актьорско майсторство“ в театрален колеж „Любен Гройс“ в класа на Башар Рахал. Творческият ѝ път е започнал още през ученическите ѝ години от театрално студио „Артистик“ в Силистра, където е играла в „Рибарски свади“, „Чарли и шоколадовата фабрика“, „Валентиновден“, "Моите любими 30", „Полет над кукувиче гнездо“, „Нечутите“ и др. Два пъти е носител на наградата за най-добра женска роля от националния театрален фестивал „Климент Михайлов“ в Русе: за Валентина от спектакъла „Валентиновден“ (2021) и за сестра Рачид от „Полет над кукувиче гнездо".

Мирослав е абсолвент по специалност „Актьорство за драматичен театър“ в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Здравко Митков. Носител е на „Стипендията на Ламбо“ за 2025 г., предоставяна на млади артисти за постижения в овладяването на театралното изкуство. Отличието се присъжда от основания от незабравимия Стефан Данаилов фестивал „Сцена на кръстопът“. В театър НАТФИЗ участва в постановките „Уморените коне ги убиват, нали?“, „Очарователната обущарка“, „Пикник на бойното поле“, „Страната на лъжците“, „Волпоне“, „Ромул Велики“ и др.

След седмица Гергана Филипова ще има първа репетиция за спектакъла „Ужасните родители“, който режисьорът Недялко Делчев ще поставя в театър „София“ по известната пиеса на Жан Кокто, научи „Сега“. Премиерата е предвидена за началото на новия сезон през октомври.

Мирослав Тънгаров пък ще влезе в спектакъла „Любов и други аварии“ по пиесата на Александра Славова и Любомира Видева, спечелила последното издание на драматургичния конкурс на театъра. Той ще се редува в ролята на симпатичния и отвеян хипар с расти с Ованес Торосян, който е и режисьор на постановката.

Интересът към обявения от театър „София“ кастинг бе огромен – общо получените кандидатури са били над 360, а до участие в подбора бяха допуснати близо 100 участници. "Това не е просто интерес към роли. Това е вълна от млади гласове, които настояват да бъдат чути на сцената – хора, за които театърът е необходимост, посока и начин на съществуване", отбелязват от общинската трупа.

След два интензивни дни, изпълнени с монолози, задачи, емоции и вълнение, двете комисии взеха своето единодушно решение. Кастингът е бил проведен на обновената камерна сцена в театъра: за мъжете – в рамките на един ден, а за жените – на два. В комисията за избор на млад актьор бяха директорът на трупата Ириней Константинов и режисьорът на „Любов и други аварии“ Ованес Торосян, а за актриса – отново Ириней Константинов и режисьорът на „Ужасните родители“ Недялко Делчев.

Театър "София" от години остава едно от пространствата, които последователно отварят врати за новото поколение актьори – не като жест, а като мисия. Всяка подобна инициатива е част от тази линия на приемственост, в която сцената не принадлежи само на утвърдените имена, а и на онези, които тепърва ще я откриват, казват от екипа на театър "София", пожелавайки на новите си колеги на добър час в изкуството.

