Съюзът на артистите: Бюджетът ни обрича на деградация

Във връзка с предстоящото заседание на Комисията по култура и медии в Народното събрание днес от 14.30 часа, от Съюза на артистите в България изпратиха официално становище до Народното събрание, Министерството на културата и Министерството на финансите, подписано от председателя на САБ Христо Мутафчиев, с настояване за спешни и радикални корекции в проектобюджета за 2026 г. По повод обсъждането на Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2026 година, внесен от Министерския съвет на 1 юли, от САБ настояват за спешни и радикални корекции съгласно реалните нужди на сектора.

Председателят на съюза Христо Мутафчиев изтъква в становището, че инвестицията в култура не е социално подпомагане и се налага спешен ремонт на Бюджет 2026, който не отчита българската култура.

„Козметичното“ увеличение на средствата за театри, опери и филхармонии не покрива реалната издръжка на художествения процес. Нарасналите разходи за издръжка, материали и логистика са пренебрегнати, а техническият и експертният персонал са оставени под прага на социалното достойнство, посочва се в становището.

„Изключително опасно е съкращаването наполовина на средствата за проектно финансиране към Национален фонд „Култура“ (близо 8,9 млн. евро) спрямо 2024 г. Това е директен удар, който заплашва с ликвидация много от културните организации и независимите продукции“, алармират от САБ, като добавят, че намерението този ресурс да бъде орязан наполовина е залегнало и в прогнозите за 2027-2028 г. Синдикалистите настояват за увеличаване на средствата за проекти в сферата на изпълнителските изкуства, визуалните и екранните изкуства, както и целеви ръст за дебютните програми. „Младите артисти трябва да са приоритет, а не перо за съкращения“, предупреждават те. И също така очакват „пълна подкрепа“ за регионалните дейности във всички области на културата.

„Инвестицията в култура не е социално подпомагане, а инвестиция в националния дух, идентичност и икономика", заявява председателят на САБ Христо Мутафчиев.

Позицията призовава народните представители в 52-рото Народно събрание да проявят държавническа мъдрост между първо и второ четене на бюджета, защото българските творци и специалисти в областта на културата заслужават достойнство. „Механичното спускане на бюджети „на парче“, базирани на остарели прогнози, обрича българския театър и съвременно изкуство на деградация“, категорични са от Съюза на артистите.

„Позициите на САБ винаги са били последователни, водени единствено от интересите на работещите в сектора, както и в следствие на сигналите, които отправят към нас гилдиите, независимо коя политическа сила е на власт. Сценичните изкуства и проектното финансиране са в криза от години, за което сме реагирали неколкократно при всяка бюджетна процедура в последните години. Целта ни днес е да постигнем реални корекции. Надяваме се на подкрепа от цялата гилдия“, коментират от САБ в социалната мрежа.

Цялото становище може да бъде прочетено в сайта на САБ, както и на страницата на съюза във Фейсбук.