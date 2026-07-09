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Съюзът на артистите: Бюджетът ни обрича на деградация

От САБ настояват за спешни и радикални корекции в план-сметката на държавата според реалните нужди за култура

Днес, 13:20
Председателят на САБ Христо Мутафчиев алармира, че орязването на средствата ще ликвидира много културни организации.
Председателят на САБ Христо Мутафчиев алармира, че орязването на средствата ще ликвидира много културни организации.

Във връзка с предстоящото заседание на Комисията по култура и медии в Народното събрание днес от 14.30 часа, от Съюза на артистите в България изпратиха официално становище до Народното събрание, Министерството на културата и Министерството на финансите, подписано от председателя на САБ Христо Мутафчиев, с настояване за спешни и радикални корекции в проектобюджета за 2026 г. По повод обсъждането на Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2026 година, внесен от Министерския съвет на 1 юли, от САБ настояват за спешни и радикални корекции съгласно реалните нужди на сектора.

Председателят на съюза Христо Мутафчиев изтъква в становището, че инвестицията в култура не е социално подпомагане и се налага спешен ремонт на Бюджет 2026, който не отчита българската култура.

„Козметичното“ увеличение на средствата за театри, опери и филхармонии не покрива реалната издръжка на художествения процес. Нарасналите разходи за издръжка, материали и логистика са пренебрегнати, а техническият и експертният персонал са оставени под прага на социалното достойнство, посочва се в становището.

„Изключително опасно е съкращаването наполовина на средствата за проектно финансиране към Национален фонд „Култура“ (близо 8,9 млн. евро) спрямо 2024 г. Това е директен удар, който заплашва с ликвидация много от културните организации и независимите продукции“, алармират от САБ, като добавят, че намерението този ресурс да бъде орязан наполовина е залегнало и в прогнозите за 2027-2028 г. Синдикалистите настояват за увеличаване на средствата за проекти в сферата на изпълнителските изкуства, визуалните и екранните изкуства, както и целеви ръст за дебютните програми. „Младите артисти трябва да са приоритет, а не перо за съкращения“, предупреждават те. И също така очакват „пълна подкрепа“ за регионалните дейности във всички области на културата.

„Инвестицията в култура не е социално подпомагане, а инвестиция в националния дух, идентичност и икономика", заявява председателят на САБ Христо Мутафчиев.

Позицията призовава народните представители в 52-рото Народно събрание да проявят държавническа мъдрост между първо и второ четене на бюджета, защото българските творци и специалисти в областта на културата заслужават достойнство. „Механичното спускане на бюджети „на парче“, базирани на остарели прогнози, обрича българския театър и съвременно изкуство на деградация“, категорични са от Съюза на артистите.

„Позициите на САБ винаги са били последователни, водени единствено от интересите на работещите в сектора, както и в следствие на сигналите, които отправят към нас гилдиите, независимо коя политическа сила е на власт. Сценичните изкуства и проектното финансиране са в криза от години, за което сме реагирали неколкократно при всяка бюджетна процедура в последните години. Целта ни днес е да постигнем реални корекции. Надяваме се на подкрепа от цялата гилдия“, коментират от САБ в социалната мрежа.

Цялото становище може да бъде прочетено в сайта на САБ, както и на страницата на съюза във Фейсбук.  

 

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Ключови думи:

САБ, Христо Мутафчиев, бюджет за култура

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