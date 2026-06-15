Скулпторът Марко Марков лее от бронз съвременни митове

Самостоятелна изложба „Метаморфози“ на големия скулптор Марко Марков представя галерия „Българи“ по повод 80-годишнината на твореца. Откриването е на 16 юни, вторник, от 18.00 часа в салона на бул. „Княз Дондуков“ 73.

„В тази изложба аз се ангажирам с бързо променящия се съвременен свят, като идентифицирам истории и теми, които се въплъщават в един вид съвременна митология. Между метаморфозите на Овидий, футуризма на Бочони и необарока, аз изследвам нашето постоянно променящо се въображение и процесите, които оформят митологиите на днешния ден“, споделя авторът. Като наблюдава всекидневието с неговото движение, разкази и безпрецедентни образи, Марко Марков, както сам той обяснява, ги извлича от обикновеното време и ги вмъква в постоянното измерение на мита. „Това сега е моята тема и, за да я осъществя, аз непременно се обръщам към античността и героите на устните предания, които са се установили в човешкото съзнание“, казва той.

„Фигура в движение не е неподвижна фигура, която се движи, а нещо друго, което трябва да бъде осмислено и изразено като нещо съвсем различно. Това е въпрос на намиране на форма, която е израз на този нов абсолют“, постановява именитият скулптор, коментирайки своите пластики от бронз, създадени в последните години, най-въздействащите сред които са в селекцията на предстоящата изложба за важната му лична годишнина.

Марко Марков е завършил Националната художествена академия в София. Той е от поколението скулптори, което се появява у нас в средата на 70-те години на XX век. Тогава неговите оригинални пластични решения се движат в диапазона от експресивната стилистика на Любомир Далчев до модерната естетика на времето, напомня изкуствоведът проф Аксиния Джурова, куратор на експозицията. В периода 1976-79 е асистент на проф. Валентин Старчев (ВИАС). От 1980 г. започва да се реализира в монументалното изкуство.

Италианец по майчина линия, преди две години Марков се завръща на българската арт сцена след близо четири десетилетия в Африка, Италия и Нидерландия. Срещата на Марко през 80-те години с италианския романтизъм, по време на работа в ателиетата на Ватикана с неговия приятел Нунцио Бибо, се оказва преломен момент в развитието му. „Тогава стана промяната. След модерното изкуство избрах Микеланджело. Избрах романтизма и се опитах да го модернизирам”, разказва Марков. Умел рисувач, владеещ формата до съвършенство, той тръгва от края на класиката и, преминавайки през различни етапи на нейната промяна, стига до своя собствена митология, отбелязва Аксиния Джурова.

Марков преподава рисуване в академията в Каракас, в Националната галерия на Зимбабве, в академиите на Арнем и Вагенинген. Създава своя школа по скулптура в Сиена, която съществува вече 20 години. След Зимбабве, през 1992 г. той се премества в Нидерландия, където е основно базиран и до днес. „Трябва да имаме смелостта да излезем навън и да живеем в новите агори: къщи, барове, кръчми и места, където можем да постигнем човешко преживяване с тон на познатост, вкус на живот и любов“, изповядва творческото си и човешко верую авторът.

Изложбата „Метаморфози“ на скулптора Марко Марков може да бъде разгледана в галерия „Българи“ до 26 юни.



