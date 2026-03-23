SEVI тръгва на турне с 32 дати в Европа

Нашумялата българска група обяви наситена програма с общо 42 концерта през годината

Днес, 10:26
Постерът с амбициозното турне на SEVI през 2026 г.
SEVI
Постерът с амбициозното турне на SEVI през 2026 г.

Една от най-нашумелите български рок групи в последните години - SEVI, обяви амбициозно турне през 2026 г., което до момента включва 42 концерта. Забележителното е, че 32 от тях са в чужбина.

През април и май формацията ще бъде съпорт на популярната американска хард рок банда Hardline по време на 18 концерта в Германия, Нидерландия, Белгия, Франция, Швейцария, Словакия, Унгария и Полша. Обиколката с тях продължава с 11 дати през ноември - в Германия, Швейцария, Австрия, Чехия, Швеция и Норвегия. Отделно SEVI ще има три изяви във Франция през септември, включително и на фестивала Zik ‘N‘ Dry в Орлеан.

Това означава, че над 3/4 от планираните концерти на SEVI през годината ще са в чужбина. За България са предвидени 10 дати засега. Първата е след няколко дни - на 27 март в "София лайв клуб", като там всъщност ще бъде даден и старт на турнето.

Концертът в София ще е забележителен с още две събития. На него ще бъде направена премиерата на първия винил на групата, озаглавен Black Pages - Dark Vinyl Stories. Също така ще бъде представена и изложба с авторски пана на фронтдамата на SEVI - Светлана Близнакова. Събраните средства от продадените пана ще отидат в подкрепа на мащабното турне.

Специални гости на коцерта в петък вечер са италианците Altermagica. Билети за шоуто се продават в мрежата на "Ивентим". Цената е 18.50 евро, а в деня на концерта и на вход ще е 25 евро.

