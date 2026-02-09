Медия без
SEVI ще организира изложба на свой концерт

Тя ще се състои по време на представянето на винил на групата на 27 март

Днес, 18:03
Фронтдамата на SEVI Светлана Близнакова ще организира и изложба с авторски пана по време на следващия концерт на групата.
Sevi/Ефи Трикили
Фронтдамата на популярната българска рок група SEVI - Светлана Близнакова, организира изложба на свои авторски пана. Тя ще бъде представена по време на концерта на формацията на 27 март в "София лайв клуб", който е посветен на излизането на винила Black Pages - Dark Vinyl Stories. Близнакова е черпила вдъхновение за паната от 10-те песни в тази плоча.

Събраните средства от продадените пана ще подкрепят международните изяви на SEVI през 2026 г. Предвиждат се самостоятелни концерти, така и съвместно европейско турне с Hardline, включително и с дати във Великобритания.

Самият винил съдържа композиции от албумите The Battle Never Ends, Follow Me, Genesis и като бонус трак - последния сингъл Vampire Love.

Що се отнася до концерта на 27 март, и той ще бъде със специален гост, каквато е традицията на SEVI. Този път това е младата италианска изпълнителка Франческа Лина заедно с група Aletrmagica, чийто барабанист Енрико Валенте участва в записите на последния албум на SEVI Genesis.

Билетите за концерта на SEVI се продават в мрежата на Eventim, като цената в момента е 13.50 евро.

Така изглежда винилът на SEVI, който ще бъде представен на 27 март.
SEVI Така изглежда винилът на SEVI, който ще бъде представен на 27 март.
